Una figura del partido de Pedro Sánchez se refirió a Milei como “el presidente que habla con un perro” y le apuntó por $LIBRA

MADRID.- “Tu vas a Argentina y te das cuenta que los españoles nos sentimos como en casa”, dice la eurodiputada española Hana Jalloul. Como secretaria de Política Internacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha movido en los últimos años cerca de los presidentes Pedro Sánchez y de José Luis Rodríguez Zapatero. Jalloul, 45 años, recibe a LA NACION en la sede del partido de la calle Ferraz y, como pocos políticos del oficialismo en los últimos meses, ella está esperando que se encienda el grabador para hablar de Javier Milei, a quien su partido critica en sintonía con la pelea doméstica española contra la derecha.

“Es el presidente que habla con un perro, ¿no?”, responde, provocadora, cuando se le pregunta por la imagen que transmite el mandatario argentino en el exterior. Su celular suena y la interrumpe porque está ultimando todos los detalles de una reunión de la Internacional Socialista, agrupación de la que es vicepresidenta. Pero Jalloul enseguida vuelve al ataque: “Espero que Milei tenga consecuencias legales por la criptoestafa”.

A pesar de los cuestionamientos al presidente argentino, la eurodiputada asegura que la relación institucional entre ambos países están “normalizadas” tras la crisis diplomática desatada el año pasado después de la gira del presidente a España. Aunque eso lejos está de solucionar las diferencias políticas.

-Hace algunas semanas Pedro Sánchez propuso ante la Unión Europea regular las redes sociales, pero fue cuestionado por Milei por restringir las libertades. ¿Cómo se interpreta ese cruce después del criptoescándalo?

-Milei y la ultraderecha confunden el concepto de libertad. La libertad es para ellos, en realidad, la libertad para unos pocos. Pero libre es quien tiene la posibilidad de elegir. Es decir, libertad es que tú tengas un salario digno. Como ha pasado con la criptoestafa: ¿quiénes son los libres allí? Los que más tienen, pero a costa de los que menos tienen.

-¿Qué opina del caso $LIBRA?

-Espero que esta criptoestafa llegue a los tribunales, porque lo que ha hecho Milei es inmoral. Ha arruinado a muchos argentinos, porque él ha promocionado esta criptomoneda como presidente. Ha utilizado su puesto para eso. Fue un abuso de la confianza con los ciudadanos argentinos y espero que esto tenga consecuencias legales. La libertad para la extrema derecha es sólo para ellos, porque están en condiciones más ventajosas que los demás. Los socialdemócratas no creemos en esa libertad.

-¿Qué piensa cuando la motosierra de Milei aparece como un símbolo de la derecha también en Estados Unidos?

-Me genera incertidumbre, intranquilidad, desazón. Milei es una persona que no tiene ningún modelo político para su nación que no sea lo que representa esa motosierra: cortar y cortar. Es un modelo de choque económico que beneficia a unos pocos. Me parece terrible y sobre todo porque cuando habla dice locuras. Es el presidente que habla con un perro, ¿no? Esas cosas generan incertidumbre para una nación importante como es Argentina.

-¿Cómo pueden afectar estas diferencias ideológicas las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur?

-Ya has visto que [Milei] ha hecho alguna declaración poco positiva del Mercosur cuando es uno de los grandes avances que existen en las relaciones con la Unión Europea. Es un mercado gigante para 700.000 millones de personas que beneficia a muchos sectores con ventajas tarifarias. Es un gran avance el acuerdo UE-Mercosur. Milei dijo que beneficiaba mucho más a los brasileños, pero he mirado todo al dedillo y ni mucho menos, porque es beneficioso para todos. Sería terrorífico si fuera capaz, por sus ideas, de salir de este acuerdo tan beneficioso para los argentinos.

-¿Está en peligro el acuerdo?

-Milei usa esos grandes slogans, pero demuestran que no es un político eficaz. Pedro Sánchez hizo una reforma laboral, una reforma de las pensiones, subió el salario mínimo… eso ha hecho que se reduzcan las desigualdades y que haya más gente empleada.

-La inflación, que era la principal preocupación de los argentinos, bajó en los últimos meses.

-Vamos a ver: si congelas la economía, si bajas los suelos, si despides a 200.000 personas, si aumentas la desigualdad. Me dirás tú qué milagro económico es ese. Nosotros somos el Estado de Bienestar, tenemos educación y sanidad pública. Seguridades y garantías sociales para todo el mundo. Somos dos modelos completamente distintos. Ahora, con los fondos europeos vamos a ayudar a todo quien lo necesite para no dejarlo caer.

-Pero la Argentina no dispone de esas ayudas de la Unión Europea.

-Sí, comprendo que el contexto es diferente, pero hablo de dos modelos distintos de entender la economía y el rol del Estado. Cuando tuvimos inflación, nosotros hemos blindado las pensiones con el Índice de Precios de Consumo, pero este señor [Milei], en cambio, ha bajado las jubilaciones. Es cómo se concibe el modelo de una sociedad.

-¿Cómo evalúa la situación actual en la Argentina?

-Me preocupa el despido de tantísimos empleados públicos, que se baje el salario medio, que las jubilaciones bajen, que se esté cargando a la clase media argentina. Congelas la economía, pero ¿cuál es la consecuencia a largo plazo? Seguramente negativas. Y después, uno espera de un presidente serenidad, sosiego. Pero este señor siempre con la motosierra, con esa violencia verbal. Milei me provoca de todo menos seguridad. Antes de que me olvide, quiero hacer una denuncia en esta entrevista.

-Sí, adelante.

-El cierre del Centro Cultural de la Memoria en la ESMA es una auténtica vergüenza. Estuve el último 24 de marzo en Buenos Aires y me dejó fascinada como todo el país se paraliza para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado. Argentina es un ejemplo para el mundo porque fue el primer país en democracia que juzgó a las juntas militares. Aquí en España todavía tenemos un camino que recorrer con la memoria. Argentina es un modelo en derechos humanos y Milei se lo está cargando.

-Estuvo en la Argentina el año pasado, también visitó el país la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Podemos imaginar que Pedro Sánchez viaje a la Argentina?

-Milei ha sido muy desafortunado en meterse con la mujer del presidente Sánchez. Lo que hizo es de muy mala educación, muy poco apropiado para un mandatario. Estuvo fuera de lugar en el inicio de su relación con España. Fue un momento de tensión inexplicable e innecesaria. El presidente Sánchez es una persona educada, si tiene que ir Argentina por algún motivo, no habrá ningún problema porque son relaciones institucionales. Pero no sé si está en su agenda.

-¿Cómo están ahora las relaciones con el gobierno argentino?

-Las relaciones están bien, están normalizadas. Ya tenemos embajador allí. Nosotros queremos mucho a la Argentina, tenemos relaciones económicas y personales. Tu vas a Argentina y te das cuenta que los españoles nos sentimos como en casa. Eso no implica que estemos de acuerdo con la política del señor Milei, como ocurrió con la criptoestafa.

-Pedro Sánchez tomó una postura muy tajante durante la campaña electoral argentina. También tuvieron una relación muy cercana con Alberto Fernández. ¿Hace alguna autocrítica?

-No, porque nosotros apoyamos las políticas de gobierno de Fernández. Luego él ha tenido un escándalo por violencia de género entonces nosotros desde que eso se ha hecho público esperamos que se haga justicia. Pero nosotros no lo sabíamos porque era un tema privado. En la campaña electoral preferíamos un gobierno de Sergio Massa antes que Milei. El problema es que Massa ya tenía una carga como candidato, que era la inflación. Argentina votó por un cambio radical.

-El gobierno español ha mantenido una política de crecimiento y estabilidad económica durante estos últimos años, pero lo que ocurrió durante el gobierno de Fernández y Massa fue todo lo contrario. ¿Por qué apoyaron al kirchnerismo?

-Milei era peor. Es cierto que la candidatura de Massa era complicada. Pero había que optar por uno y la alternativa de Milei era peor. Y eso se está demostrando ahora.

