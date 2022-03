Facundo Manes se reunió con Schiaretti y desembarca en Córdoba el ala liberal de Juntos por el Cambio

CÓRDOBA.- El ala liberal de Juntos por el Cambio (JxC) eligió Córdoba para hacer mañana su segunda convención. Será un debate a puertas cerradas que solo se abrirá para la presentación del diputado Ricardo López Murphy y la presidenta de Pro, Patricia Bullrich. La dirigente aseguró a LA NACION que no es para competir con Javier Milei -quien también estuvo hace unas semanas con empresarios y en una clase pública- sino para desplegar opciones incluso, para un sector de la alianza que parece tenerle “algo de miedito a estas ideas”.

“No es una competencia con Milei, con quien tenemos diálogo y también asperezas -repasó Bullrich-. Es porque la Argentina parece claramente dividida en dos cuadrantes, el del populismo, que tiene como más extremo al kichnerismo y menos al peronismo tradicional; y el republicanismo, donde Javier es lo más extremo y, después, estamos nosotros”. Con Milei, aseguró, se medirán en una compulsa electoral y será “la gente” la que elija.

Mientras Bullrich y López Murphy participarán de la convención liberal de JxC, el médico radical Facundo Manes desembarcó en Córdoba, como parte de su tour federal para pelear por la presidencia en 2023. Durante su paso por el distrito, el diputado nacional encabezó una charla en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y se reunió con el gobernador Juan Schiaretti, a quien tanto Gerardo Morales (UCR) como Horacio Rodríguez Larreta (Pro) anhelan acercar a la principal coalición opositora. Esa idea es descartada por los referentes del radicalismo local y, sobre todo, Luis Juez, quien aspira a competir por la sucesión de Schiaretti en 2023.

En el entorno de Manes niegan que haya optado por tomar distancia de los alfiles locales de la UCR durante su paso por Córdoba. Es más, se reunió con Mario Negri, jefe del bloque del radicalismo en Diputados, Ramón Mestre y participó de una actividad junto a Rodrigo de Loredo (Evolución Radical), alfil de Martín Lousteau en esa provincia y otro de los dirigentes de JxC que aspira a pelear por la gobernación. El neurólogo también se vio con legisladores e intendentes del radicalismo cordobés.

Durante su visita a Córdoba, el segundo distrito electoral más grande del país, Manes llamó a superar la “grieta”. “Ya nos dimos cuenta que anular a una mitad no sirve. Es difícil que la grieta desaparezca, pero hay que ponerse de acuerdo en un número de políticas de estado y para eso necesitamos empatía, reconocer al otro. Tenemos que generar esta sensación de que Argentina tiene futuro”, sostuvo.

Manes, en Córdoba

Para el médico, el conocimiento es “la verdadera riqueza y el principal motor del progreso del país” y “es la clave para avanzar en la justicia social y para encaminarnos hacia el desarrollo verdadero y sustentable”.

Con críticas a la dirigencia, Manes afirmó que en la Argentina se vive “discutiendo poder y no un programa de desarrollo”. “No podemos seguir emparchando. Necesitamos reformas y transformaciones que ataquen las causas y no solo los síntomas de nuestros problemas. Y también líderes que unan porque la Argentina de la división no va más”, señaló.

Convención

En la convención que irán Bullrich y López Murphy estarán los economistas Luciano Laspina, Fausto Spotorno, Diana Mondino, Francisco Gismondi, el exsenador Federico Pinedo, el analista internacional Luis Rosales y la jurista María Eugenia Talerico, además de los legisladores Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Roberto García Moritán, Omar de Marchi, Francisco Suárez, Viriginia Cornejo y Héctos Stefani, además del intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.

Bullrich insiste en que, desde hace algunos años, en la Argentina vienen creciendo las ideas liberales que agrupa a militantes de la coalición que, desde varias provincias, piden “mayor firmeza respecto de la defensa de algunos principios básicos”. Menciona a Juan Curuchet como catalizador y organizador de las reuniones.

“Han tomado valor estas ideas armar una sociedad con un Estado razonable, donde se valorice el trabajo privado, de las empresas, de la baja de impuestos. Muchos jóvenes en JxC militan esas ideas y los dirigentes cada vez más hablan convencidos”, sostiene.

La convención tiene como anfitriona a la diputada nacional Laura Rodríguez Machado y reunirá a unos 300 dirigentes de Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Buenos Aires, San Juan, Salta, Tucumán, Neuquén. Catamarca, Santiago, Tierra del Fuego y CABA.

La legisladora plantea que es un espacio atravesado por una “fuerte idea de federalismo” en que se arman mesas de trabajo para tratar temas que reúnan dos características: que sean de largo plazo y que tengan una visión regional, no sesgada meramente a la problemática del AMBA.

Bullrich subraya que el sector del populismo-kirchnerista se “achicó y hay que perderle el miedo” mientras que el peronismo tradicional “ha perdido la identidad histórica de representación del trabajo organizado”. Ese, apunta, es un cuadrante “en crisis” mientras que el otro, “el del republicanismo, el de la economía social, el que cree en reglas claras, viene creciendo”.