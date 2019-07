Fernández justificó sus choques con periodistas y afirmó que lo "maltratan"

Fernández, en Comodoro Py, el miércoles pasado Fuente: Archivo

"Si quieren un presidente coacheado, ahí lo tienen a Macri", dijo sobre su rival en la puja presidencial

María Paula Etcheberry 16 de julio de 2019

El miércoles pasado, Alberto Fernández protagonizó varios cruces con periodistas. Ayer, el precandidato a presidente por el Frente de Todos subió la apuesta. Justificó su postura ante Mercedes Ninci, Jonatan Viale y Héctor Emanuele -con quien discutió en el aeropuerto de Córdoba-; señaló que recibió un "maltrato" de parte de los periodistas, y calificó de "poco honestas" las preguntas que le hicieron. "Si quieren tener un presidente coacheado, ahí lo tienen a [Mauricio] Macri, que dice los discursos que le escriben y repite sin saber lo que esté diciendo", afirmó.

En una entrevista en Radio Con Vos, Fernández criticó las preguntas que suelen hacerle sobre su compañera de fórmula, Cristina Kirchner. Ese, dijo, fue el motivo del tenso cruce que mantuvo con Viale. "[Cuando] me preguntan por cosas que hacen otros, me cae muy mal. Me parecen preguntas poco honestas", señaló.

Con respecto al incidente de Córdoba con Héctor Emanuele, el candidato kirchnerista explicó que al salir del avión "había un tumulto de gente" y que dentro de la multitud "un señor con un micrófono que parecía ser de Telefe me gritaba: '¿Cuánto va a costar el dólar en diciembre?' Ese es el maltrato del periodista", apuntó.

El miércoles pasado durante su visita a Córdoba, Fernández increpó al cronista cordobés: "Así no se ejerce tu profesión. ¿No ves que no puedo caminar?"

"Cuando salí de la reunión con Schiaretti di de vuelta una conferencia de prensa y este señor me pidió disculpas por lo que había pasado", dijo Fernández ayer en la entrevista radial. Días atrás, Emanuele negó haberle pedido disculpas a Fernández.

El candidato presidencial también se refirió al episodio que lo enfrentó a Mercedes Ninci. "Ella es muy insistente como movilera. La tenía al lado, gritándome sin parar. Ella seguía gritando y ahí le dije 'estás perdiendo toda seriedad'. Nunca pensé que esto se convertía en un maltrato", afirmó, aunque admitió que "algunos aplaudieron" a su alrededor. El contrapunto con Ninci ocurrió cuando Fernández fue a declarar a los tribunales de Comodoro Py por la causa del pacto con Irán.

"Cuando aparece la noticia de que yo la había maltratado, en el acto le escribí. Y le dije 'Mercedes, nunca quise eso'. Ella me agradeció", explicó Fernández.

Por último, criticó una columna publicada en este diario que recopiló los incidentes que protagonizó el miércoles. "De todo eso se había servido el diario LA NACION para decir que estoy estresado en la campaña", señaló Fernández, para marcar diferencias frente al coaching de Macri. "De ahí a decir que yo sufro un estrés de campaña, ahí hay una diferencia. Justamente, si hay algo que no se me sale es la cadena", cerró.