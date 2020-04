Fernando "Chino" Navarro: "En los sobreprecios pudo haber habido corrupción"

Fernando "Chino" Navarro en Terapia de Noticias, por LN+. 34:15

Fernando "Chino" Navarro, funcionario en la jefatura de Gabinete, habló anoche en Terapia de Noticias por LN+, y aludió al escándalo de las compras con sobreprecios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en plena pandemia de coronavirus. "En los sobreprecios pudo haber habido corrupción", reconoció Navarro.

"Me dio mucha bronca cuando me enteré, y me dio tranquilidad de que el Presidente y Daniel Arroyo hayan reaccionado con tanta rapidez. Diego Cabot le dio publicidad, por suerte, porque rápidamente se pudo tomar cartas en el asunto y desplazar al personal. La Justicia tendría que determinar si hubo ineficiencia o corrupción", sentenció el dirigente del Movimiento Evita. "El Estado compra mal, y paga mal, tarde. El Estado funciona mal", agregó.

Sobre la reacción del dirigente social Juan Grabois en el día del escándalo, Navarro dijo que no le gustó, pero que entendió su enojo. "No me gusta cuando Juan se enoja, pero tiene razón. Te da bronca". Y agregó: "Juan es una persona honesta y comprometida. Se calentó".

El secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete habló también sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía diaria argentina. "El Estado está afrontando gastos que no estaban previstos en el marco de esta crisis global, por lo tanto se requiere pagar impuestos", dijo "Chino" Navarro. "Pero hay personas que no están en condiciones de pagarlos. Si no lo puede pagar, el Estado no lo va a perseguir".

El funcionario también opinó sobre el proyecto impositivo propuesto por el diputado Carlos Heller, que pretende gravar a los grandes patrimonios para financiar la lucha contra el coronavirus, y aclaró que es por "una situación excepcional". "No me parece mal que se debata un impuesto a los más ricos. ¿A quién le vamos a pedir el impuesto, a las pymes que no pueden pagar los salarios? En la Argentina hay una gran concentración económica", declaró.

En Terapia de Noticias, el funcionario de la jefatura de Gabinete comentó sobre la palabra "miserable" que le adjudicó el presidente Alberto Fernández a los empresarios, particularmente a Paolo Rocca, dueño de Techint. "No me gustó la expresión. Y eso que tengo amistad y confianza en el Presidente". Y sumó: "El dueño de la empresa Techint es la persona que más plata tiene en el país. ¿Qué espera uno de esa empresa en semejante crisis? ¿Que ante el primer tiro baje la bandera? Que dé el ejemplo".

"Chino" Navarro no eludió la polémica por la reducción de los sueldos de los funcionarios públicos. "Es una puja de fuerza", dijo. Y propuso: "Hoy tiene que ver con una posición política de torcer el brazo al Presidente o al gobierno nacional, pero cuando salgamos de esta crisis podemos rediscutirlo en un ámbito constructivo". Con respecto al rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner en plena lucha contra la pandemia, Navarro dijo que "está acompañando el proceso" y que esa es su tarea.