Ficha limpia, por otra vía: un proyecto de ley propone ejecutar las condenas penales con doble conforme y sin esperar a la Corte

Tras el fracaso de la ley de ficha limpia en el Senado, que dejó heridas abiertas en todo el arco político y un reguero de reproches cruzados, el diputado nacional Fernando Carbajal (Democracia) presentó una alternativa con otro encuadre legal, pero con efectos similares o incluso más amplios.

El legislador formoseño, que integra el bloque de radicales que se apartaron de la conducción de Rodrigo de Loredo para ejercer una oposición más frontal a Javier Milei, propuso reformar el Código Procesal Penal Federal para que toda condena penal con doble conforme pueda ejecutarse sin esperar un fallo de la Corte Suprema.

A diferencia del proyecto rechazado en la Cámara Alta, esta nueva iniciativa no modifica el Código Electoral, sino el procesal penal. Esa diferencia técnica no es menor: habilita su tratamiento durante el año legislativo en curso y permite que se apruebe con mayoría simple.

Carlos Arce y Sonia Decut, los dos misioneros que sellaron el rechazo del proyecto de Ficha Limpia en el Senado

El texto establece que una sentencia penal quedará firme -y por lo tanto será ejecutable- cuando no sea apelada, cuando haya sido confirmada en segunda instancia y no se interponga recurso extraordinario, o bien si ese recurso es rechazado o declarado improcedente. En cualquiera de esos escenarios, la pena deberá cumplirse de inmediato, incluida la inhabilitación automática para ejercer cargos públicos, tal como prevé el artículo 12 del Código Penal para penas mayores a tres años.

Según el diputado, la iniciativa pretende “aclarar” el concepto establecido por la Corte. “El recurso extraordinario federal y el recurso de queja no suspenden la ejecución de la sentencia. Esto implica que con el doble conforme todas las sentencias penales deben ejecutarse”, explicó Carbajal, que fue juez antes de asumir como diputado.

Los fundamentos del proyecto insisten en esa línea: “No es necesario esperar la resolución de la Corte Suprema -salvo en caso de que conceda el recurso- para ejecutar todos los aspectos de la sentencia: desde la prisión hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos”.

Aunque no lleva el rótulo, el proyecto retoma el espíritu de la ficha limpia y lo extiende: ya no se limita a delitos de corrupción, sino que abarca todas las condenas penales con penas superiores a tres años. “Tenemos la posibilidad de elevar los estándares de los candidatos. Y el camino legal correcto es este: el Código Procesal Penal, no el Código Electoral”, sostuvo el legislador, que vuelve a poner sobre la mesa una iniciativa incómoda para el sistema político.

@dipdemocraciaps presentamos nuevo proyecto de ley para FICHA LIMPIA. No hace falta esperar al año que viene. se puede tratar ahora y no requiere mayoría especial. Se reforma el CPPF y aplica a todos los delitos con penas de 3 años. Ahora veremos quien es quien en esta historia pic.twitter.com/GJqiuqhapC — Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) May 12, 2025

La presentación la hizo apenas una semana después del inesperado rechazo en el Senado, que se selló con el voto negativo de dos senadores misioneros que jugaron en casi todas las votaciones como aliados del oficialismo. Ese desenlace frustró la posibilidad de modificar el criterio de conformación de listas para las elecciones de este año. Tras el revés, Milei fue acusado de haber boicoteado el proyecto para alimentar su polarización con Cristina Kirchner, pero el Presidente negó cualquier maniobra y se declaró víctima de una “operación del macrismo”. La expresidenta, quien no hubiera podido competir como candidata nacional de haberse aprobado la ley, eligió el silencio.

El proyecto de Carbajal también incorpora un punto poco habitual: contempla una indemnización obligatoria para quienes hayan cumplido condena y luego sean absueltos por la Corte.

La iniciativa lleva además las firmas de los diputados Marcela Coli, Manuel Ignacio Aguirre, Jorge Rizzotti y Juan Carlos Polini, integrantes del bloque Democracia. “Esto es una verdadera Ficha Limpia, no los mamarrachos jurídicos que algunos irresponsables han agitado con fines políticos de baja estofa”, cierra el autor en los fundamentos.

La posibilidad de que este proyecto avance en plena campaña electoral es baja: el Congreso se sumirá en un estado de letargo en las próximas semanas, a medida que el calendario de votación tome ritmo. El objetivo de la propuesta, no obstante, fue otro: mantener un tema incómodo para Milei en la agenda pública.