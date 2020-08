Finlandia respondió por declaraciones sobre las telecomunicaciones, pero la mayoría de los entredichos surgieron luego de los anuncios de extensión de la cuarentena

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 16:40

Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, el Gobierno forzó la reacción diplomática de otros países al proponer comparaciones sobre la efectividad de la política sanitaria, el funcionamiento del sistema de salud o las medidas de restricción. El comunicado emitido este jueves por Finlandia para aclarar cómo funciona su servicio de comunicaciones, luego de que el Presidente dijera que allí la telefonía, internet y la televisión paga son "servicios públicos", se suma a esa frondosa saga.

"Chile versus Argentina"

El primer encontronazo se dio con Chile, en abril, cuando Alberto Fernández comparó la tasa nuevos casos detectados por cada 100.000 habitantes y señaló que la cifra era mayor en Chile (31,24) que en la Argentina (4,19).

El gobierno de Sebastián Piñera encargó la elaboración de manera urgente de un informe que se denominó "Coronavirus: Chile versus Argentina", que se centró en la cantidad de tests realizados en Chile, que era mayor a los que se habían efectuado hasta ese momento en la Argentina, por lo que, estadísticamente, iba a dar un número mayor de casos.

"Chile estaría reportando el 50% de los casos sintomáticos del país, siendo el 7º mejor país del mundo en este indicador. Por su parte, Argentina estaría reportando el 13% de los casos sintomáticos, ubicándolos en el lugar 38º entre 79 países", añadió el informe, que citó un estudio de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Después, el Gobierno bajó el tono de la discusión.

Suecia: "Es difícil hacer comparaciones"

El siguiente percance se vivió en mayo, cuando Fernández cuestionó la gestión de la pandemia en Suecia. "Cuando me dicen que siga el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta más de 3000 muertos por el virus. De haber seguido ese ejemplo nosotros hoy tendríamos 13.000 muertos", dijo el Presidente en la conferencia de prensa del viernes 8 de mayo. "Si abrimos la economía vamos a terminar como terminó Suecia", completó.

A través de un comunicado de su embajada, Suecia respondió el lunes siguiente: detalló las decisiones que tomó el gobierno sueco para combatir la pandemia y negó que la vida en ese país continúe de forma normal. Además, remarcó que es "difícil hacer comparaciones directas entre las medidas de contención que han adoptado diferentes países" y aseguró que Suecia tiene tasas de mortalidad "más altas que algunos otros países que han impuesto la cuarentena, y más bajas que otros que también han impuesto la cuarentena".

"Esta es una nueva enfermedad y pasará tiempo antes de que sepamos qué modelos funcionan mejor", afirmó en ese texto el gobierno sueco.

"Fomentamos el distanciamiento social, protegemos a los grupos vulnerables y a los de riesgo, realizamos testeos y reforzamos nuestro sistema de salud. El objetivo es aplanar la curva de contagios y evitar que el sistema de salud se sobrecargue", dijo la sede diplomática. Y agregó: "Las medidas de Suecia difieren de otros países solamente en tres aspectos: nosotros no hemos impuesto un aislamiento social, preventivo y obligatorio, no hemos impuesto el cese de la actividad comercial a algunas empresas y no hemos cerrado jardines de infantes ni escuelas primarias".

Kicillof y la cuarentena en Barcelona

Cuando terminaba julio, el conflicto alcanzó a España, que a través de su embajada desmintió unas afirmaciones del gobernador Axel Kicillof pronunciadas, también, durante un anuncio de la extensión de la cuarentena.

"Hay en el mundo una cuarentena intermitente", dijo el gobernador, que hizo referencia a Estados Unidos, donde, afirmó, "18 estados, entre los que se destacan Texas, Florida, han tomado decisiones incluso de prácticamente toque de queda para evitar los contagios". Afirmó que lo mismo había pasado en Israel y que en España, las restricciones habían avanzado en regiones como el País Vasco y Cataluña. "En este momento con cuarentena estricta en Barcelona", dijo.

Axel Kicillof Fuente: Télam

"Ante ciertas informaciones que han circulado en el día de hoy, la Embajada de España quisiera aclarar que, desde que el 21 de junio se levantó el estado de alarma, ni Barcelona ni ninguna otra parte del territorio español están en cuarentena, ni estricta ni de ninguna clase", sostuvo la embajada.

"Por desgracia -añade el comunicado-, la pandemia no ha terminado y están en vigor medidas restrictivas parciales en algunos lugares en los que recientemente se han registrado brotes puntuales de nuevos contagios, sin que en ninguno de ellos se haya decretado cuarentena de ninguna clase."

Fernández y el colapso sanitario del País Vasco

Ese, sin embargo, no había sido el primer cruce con la comunidad española. Antes, la Federación de Entidades Vasco Argentinas le había enviado una carta al Presidente desmintiendo una de las frases del anuncio del viernes 17 de julio. "El aislamiento hace que no caigamos en el dilema que cayó el País Vasco de tener que elegir quién vive y quién muere", había dicho el mandatario argentino.

"El sistema de salud en el País Vasco no colapsó. Como lo muestran los documentos del gobierno vasco que se acompañan, no fue la situación del País Vasco ni cercanamente similar a la de otras comunidades en lo que hace al colapso del sistema sanitario. Por el contrario, los recursos se administraron de mejor modo y con menor sufrimiento del que se pretendía ejemplificar en el discurso", dice el descargo de la federación.

Y agrega: "Es por eso que nos cuesta entender por qué se ha hecho esa mención, que es injusta, dolorosa y desafortunadamente daña a nuestra segunda patria".

El contexto en el que el Presidente había dicho esa frase fue en relación a que el Gobierno consideró un éxito las medidas de aislamiento del 1 al 17 de julio en el AMBA. "Uno nota que se ha ralentizado el contagio y la ocupación de camas. Quiero marcarles que todo el esfuerzo no ha sido inútil y por mucho que nos pese la sensación de encierro que el aislamiento nos genera y todos los problemas que el aislamiento apareja, hace que no caigamos en el dilema que cayó el País Vasco de tener que elegir quién vive y quién muere", dijo Fernández.

Brasil: "Desconocimiento y deseo de polemizar"

El último choque fue con el gobierno de Jair Bolsonaro, a principios de agosto. La embajada de Brasil en Buenos Aires respondió en duros términos a las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien había afirmado que, de haberse aplicado la "doctrina Bolsonaro" en la Argentina durante la cuarentena, el país tendría "de 25.000 a 30.000 muertos".

La sede diplomática aseguró que los dichos de Gollán "revelan desconocimiento de la realidad brasileña" y que el ministro reveló "un posible y condenable deseo de generar polémica con un país amigo de la Argentina".

Daniel Gollán Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

La sede diplomática también rebatió los dichos del ministro de Axel Kicillof con cifras y afirmó que es "inadecuado" comparar la situación de Buenos Aires con la de un país de las "dimensiones continentales" de Brasil.

"La provincia de Buenos Aires tiene una población menor que la región metropolitana de la ciudad de Sao Paulo (17 millones frente a 20 millones). Sin embargo, dado que tantas autoridades argentinas buscan comparar la situación local con la de Brasil, cabría entonces hacerlo entre elementos similares: por ejemplo, Río Grande del Sur, el estado brasileño más próximo a Argentina en todos los sentidos (geográfico, demográfico y sociocultural), con 12 millones de habitantes, tiene poco más de la mitad de los casos de Covid-19 registrados en la provincia de Buenos Aires (71 mil casos versus 123 mil) y menos muertos (1974 fallecidos en Río Grande del Sur contra 2074 en la provincia de Buenos Aires), en el momento que se publica esta nota", dice la embajada.

Por último, la sede diplomática pidió "abstenerse" de hacer "comparaciones que nada aportan y apuntan a generar conflicto entre los dos países".