Florencio Randazzo acusó al Presidente de “no entender prioridades” al discutir los mandatos de los jueces

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo (Vamos con Vos) sumó su voz a las críticas que cruzaron al presidente Alberto Fernández por su propuesta de limitar el mandato de los magistrados. Randazzo consideró que el Presidente no entiende las prioridades al impulsar esa idea sobre la Justicia “cuando siete de cada diez chicos son pobres”.

“Discutir la duración de los jueces, cuando siete de cada diez chicos son pobres, es no entender cuáles deben ser las prioridades” , afirmó el precandidato de Vamos con Vos en declaraciones radiales. “La política pierde empatía con lo que le pasa a otro, no se puede perder tiempo discutiendo cosas que no son prioritarias para el ciudadano de a pie”, opinó.

“Lo que hay que discutir es cómo crecemos y generamos empleo, cómo bajamos la inflación, [cómo] declarar la educación como servicio esencial, [cómo] fomentamos las exportaciones y otras propuestas para salir de este estancamiento”, resumió el exministro del Interior y Transporte.

Randazzo se sumó así a los reproches que recibió Fernández desde la oposición y también desde sectores de la Justicia, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay, quien consideró que la iniciativa del Presidente es un “nuevo ataque a los jueces y juezas”.

El Presidente se preguntó “¿Por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”, durante un encuentro con estudiantes de derecho y desató una polémica. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional planteó que una decisión de ese tipo configuraría “presiones indebidas” sobre los jueces.

El precandidato de Vamos con Vos afirmó que su sector político propone “las cuestiones que hay que debatir en la Argentina”, y enumeró: “Nosotros proponemos una nueva ley de inclusión laboral para que aquellos que hoy están en la informalidad puedan estar en blanco; transformar los planes sociales en puestos de trabajo para fortalecer al sector pyme, y que se declare esencial el servicio educativo, para que los reclamos docentes se discutan con los chicos en las aulas”.

LA NACION