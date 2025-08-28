LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei
Javier Milei

Ataque a la caravana de Milei: así fue el momento en el que le arrojaron un objeto al Presidente

La caravana de la que participaba el presidente Javier Milei fue agredida este miércoles mientras se desplazaba por Lomas de Zamora, en el marco de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense.

Tal y como lograron captar las cámaras de LN+, el jefe de Estado saludaba a la militancia apostada sobre Hipólito Yrigoyen cuando distintos objetos comenzaron a caer a centímetros del mandatario.

Atacaron la caravana del presidente Javier Milei, en Lomas de Zamora
Atacaron la caravana del presidente Javier Milei, en Lomas de ZamoraJUAN MABROMATA - AFP
Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y los delegados en las elecciones de octubre
    1

    El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones de octubre

  2. Todo lo que hay que saber sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires
    2

    Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: cuándo se vota y todo lo que hay que saber

  3. El celular de Spagnuolo no tiene chats con los hermanos Milei: sospechan que fueron eliminados
    3

    Presuntas coimas | El celular de Spagnuolo no tiene chats con los hermanos Milei y sospechan que fueron eliminados

  4. La Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
    4

    Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo

Cargando banners ...