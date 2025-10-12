La irónica respuesta de Marcos Galperin a Guillermo Moreno por una vieja entrevista con críticas a Mercado Libre

El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, respondió este domingo por la mañana a un planteo que el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno realizó hace un año sobre la plataforma de comercio electrónico fundada por el empresario —radicado en Uruguay— en 1999. “Es un negocio de humo”, había dicho Moreno durante una entrevista.

En octubre de 2024, durante su paso por el streaming REC Santa Fe, el exfuncionario criticó al gobierno de Javier Milei, lo acusó de haber “empeorado” el escenario macroeconómico y de haber perjudicado el capital de las compañías que operan en la Argentina. Frente a esto, el entrevistador señaló: “En contrapartida lo tenemos a [Marcos] Galperin, un empresario que apoya [al Gobierno] en este sentido”.

Ante ese comentario, Moreno dijo: “¿Qué es Galperin? Un negocio de humo. ¿Cuál es el stock de Galperin? ¿Qué tiene? ¿Un galpón que hizo en el terreno del Mercado Central, donde nosotros queríamos hacer la extensión del Puerto de Buenos Aires? Nuestro proyecto era más interesante y, sin embargo, le dieron el predio a él. Aparte de ese galpón, ¿cuál es el stock de Galperin actualmente?”.

“Ojo, no estoy hablando mal de él. A mí me parece bien, lo valoro”, aclaró luego. Sin embargo, insistió con su planteo: “Ahora, de negocios algo entiendo. Decime cuál es el stock propio de él, algo que se toca, se mira. No me vengan con cosas intangibles. Tenés el soft —activos digitales y tecnológicos—, está bárbaro. Ahora decime el stock”.

En ese momento, el periodista hizo una acotación al señalar que Mercado Libre “también agrega valor”, lo que derivó en una nueva réplica del exsecretario de Comercio: “Mercado Libre agrega valor porque le pone margen a la mercadería. Yo también en mi distribuidora mayorista agrego valor. La diferencia es que yo tengo stock y él no”.

Un año más tarde, el planteo de Moreno volvió a circular cuando el usuario de X Agustín Pistone reflotó el fragmento y comentó: “Moreno dice que el negocio de Marcos Galperin es un ‘negocio de humo’. Pregunta cuál es el ‘stock propio de él’ y dice que no le vengan con ‘cosas intangibles’. Imagínense cuando hable de OpenIA [empresa de desarrollo en inteligencia artificial]...”.

Por suerte el Peronismo en Argentina se ha venido modernizando y entiende por donde va la cosa...El periodista también un iluminado en su capacidad de reacción... https://t.co/kzyTSyex1i — Marcos Galperin (@marcos_galperin) October 12, 2025

Ante esa publicación, Galperin respondió con un comentario irónico: “Por suerte el peronismo en Argentina se ha venido modernizando y entiende por dónde va la cosa... El periodista también, un iluminado en su capacidad de reacción...”.