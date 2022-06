Gerardo Milman señaló una falla clave en el control a los iraníes del vuelo sospechado: “No sé qué hicieron”

El diputado opositor Gerardo Milman acusó al Gobierno de una falla en el control de los pasajeros del avión venezolano-iraní y puso el foco en el capitán de la nave, Gholamreza Ghasemi, cuyo nombre coincide con un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada como “terrorista” por Estados Unidos. Si bien el Gobierno cree que puede tratarse de un homónimo, el dirigente señaló que el país tiene herramientas para chequear esos datos rápidamente. “No sé qué hicieron”, observó este martes en LN+.

Invitado al programa Mesa Chica, conducido por José Del Rio, Milman cuestionó que el Gobierno después de tantos días todavía no haya clarificado si el capitán del avión es miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, cuyo brazo armado es la fuerza de elite Al-Quds, seriamente cuestionado por Washington.

Milman recordó que, mediante un convenio que se realizó en el gobierno anterior, la Argentina accedió a dos “ máquinas que tienen datos internacionales de terrorismo ” con listados de personas acusadas. Señaló que esos dispositivos se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”, y en la zona de la triple frontera, en Puerto Iguazú.

Policías confiscan una caja de documentos durante un allanamiento judicial en el Hotel Plaza Central donde se aloja la tripulación de un avión de carga Boeing 747 de propiedad venezolana, en Buenos Aires, Argentina, el martes 14 de junio de 2022. (AP Foto/Gustavo Garello)

“Si tenían la duda de si era homónimo o no, en el momento de ingresar al país, le tenían que hacer las huellas dactilares en [la Dirección Nacional de] Migraciones, luego iban a la otra oficina de la Policía Seguridad Aeroportuaria que tiene las máquinas y allí lo controlaban ”, explicó Milman. Y agregó: “No sé qué han hecho”.

Críticas a Aníbal Fernández

Milman, que fue secretario de Gestión Federal en el Ministerio de Seguridad comandado bajo Patricia Bullrich en la gestión anterior, destacó el avance de la Justicia. Resaltó que se haya ordenado la toma de las huellas dactilares en los últimos operativos realizados, pero, al mismo tiempo, cruzó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. De hecho, consideró que su reconocimiento tardío de que puede haber un homónimo de Gholamreza Ghasemi en la tripulación es porque “le deben haber tirado de las orejas”.

Y amplió: “La verdad se equivoca hasta de qué fuerza pertenece el capitán de la nave. No pertenece a las Fuerzas Islámicas Revolucionarias, sino al Ministerio de Inteligencia de Irán, por lo tanto, ni siquiera ha estudiado un poco de lo que tiene que hablar”, le espetó.

El legislador opositor criticó, además, la reacción de Aníbal Fernández frente a los cuestionamientos de Patricia Bullrich al accionar de la Casa Rosada en esta trama. El ministro de Seguridad había restado importancia hacia sus declaraciones y consignó que la exministra de Seguridad hace política en el “nacionalsocialismo”, el nombre oficial del partido nazi. A la par de la trama del avión, Milman consideró que, frente a esos cuestionamientos, debió haber intervenido el Inadi.

Conviasa es la empresa venezolana que tiene articulación con el gobierno de Irán y está vinculada a la trama del avión sospechoso.

“El ministro [Aníbal Fernández] está desesperado por querer justificar un accionar injustificable y entonces el Gobierno cree que insultando y agrediendo resuelve un problema de seguridad, que hoy está observado por todo el mundo”, indicó. Además, chicaneó al titular de la Seguridad: “Si es de dónde salimos, la verdad que Aníbal salió de un baúl”.

Milman cruzó, además, las declaraciones de Fernández, quien había sostenido que el Gobierno realizó “los análisis pertinentes” y “la denuncia como corresponde”. “Cuando presentamos la denuncia, la denuncia de la que habla el ministro no existía, lo único que había era el hábeas corpus del abogado defensor”, expresó.

Y profundizó: “Si nosotros no hacíamos nada, el avión se iba con los tripulantes porque el juez no tenía nada para detenerlos. El ministro está fuera de foco. No sabe ni conoce lo que pasa en Irán”.

“No aprendemos más”

En medio de la polémica, Milman se refirió a la llegada de un segundo avión de la misma empresa “con las mismas objeciones” que llegó el lunes a las 4 de la mañana “vacío” para buscar al otro avión y a los pasajeros. “Hoy tenemos dos aviones. No sé qué va a decir el gobierno respecto de esto”, planteó. “No aprendemos más. Tuvimos este quilombo, y vino otro avión más de la misma empresa”, se quejó.

En ese sentido, rescató el accionar de la Justicia Federal de Lomas de Zamora y ponderó que no se haya dejado salir a los aviones, y que le hayan cancelado el regreso a la segunda nave. “Además se hizo el allanamiento en la madrugada [del martes], y se le tomó las huellas dactilares“ a los pasajeros”, recalcó.