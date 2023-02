Giro de los movimientos sociales: marcharán para el discurso del Presidente tras las gestiones del Gobierno

escuchar

El presidente Alberto Fernández no tendrá la recepción de una plaza despoblada mañana, cuando brinde el último discurso de apertura de sesiones de su mandato. Finalmente, y tras gestiones que el propio Gobierno realizó, los movimientos sociales que habían anunciado que no marcharían estarán presentes frente al Congreso Nacional. Al menos el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, dos de las agrupaciones oficialistas con presencia en cargos nacionales, movilizarán mañana.

Distintos referentes del Movimiento Evita, como Emilio Pérsico y Gildo Onorato, habían anunciado ayer que no habría movilización. También lo había planteado Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie. Sin embargo, una serie de llamados que representantes del Gobierno activaron convencieron a los jefes de las agrupaciones, que cambiaron su postura.

“Una delegación va a estar presente, en el marco del respaldo a la investidura presidencial, pero por supuesto que no hay ningún apoyo a la reelección de Alberto” , señaló Onorato a LA NACION. Ayer, este referente del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) había sido una de las voces que indicaban que no habría movilización “porque es un escenario que intenta convalidar una candidatura de Alberto y eso divide al Frente de Todos”. La ausencia en la Plaza del Congreso se revisó, pero la falta de apoyo a la reelección presidencial, no.

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, y Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie Hernán Zenteno - LA NACION

Los motivos del cambio de opinión parecen estar en las gestiones del Gobierno. Fuentes de los movimientos sociales oficialistas indicaron a este diario que esperaban que llegara un pedido para activar una movilización y evitar, así, la escena de “plaza vacía” para el Presidente. Finalmente, ese pedido llegó. Los impulsores de esas conversaciones no están claros, pero las especulaciones sobre los protagonistas de las llamadas van desde el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, hasta el propio Presidente.

“Hasta ahora no vamos a movilizar”, había declarado Pérsico a Radio Nacional ayer, aunque también había rescatado que el Movimiento Evita marca alguna presencia todos los años en ese discurso. El cambio de postura de los movimientos sociales fue adelantado esta tarde por Clarín.

La realización de una movilización estaba en debate interno en el Movimiento Evita y, según pudo reconstruir LA NACION, algunos dirigentes sospechaban que, finalmente, la movilización se realizaría porque iban a recibir pedidos en ese sentido desde la cúpula del Gobierno.