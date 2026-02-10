Gisela Scaglia apuntó contra el kirchnerismo por la protesta salarial de la policía en Santa Fe: “Son la vieja guardia”

La diputada nacional (Pro) y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, planteó que la protesta salarial y el paro llevado a cabo por la policía santafesina en la ciudad de Rosario tendrían “intereses” ocultos y apuntó contra el kirchnerismo como motivador del reclamo: “Son la vieja guardia, mucho más asociada a la corrupción”.

Entrevistada el martes a la tarde por Cristina Pérez en LN+, Scaglia consideró que la interrupción de las actividades policiales en Rosario puso en riesgo la seguridad de toda la provincia: “Es una situación complicada porque, obviamente, la Policía no puede tomar la calle ni estar en huelga y, sobre todo, en una provincia como la nuestra”.

Tensión Policial En Santa Fe Efectivos Reclaman Mejores Condiciones Laborales

Insistió en que se trata de un servicio esencial que no se puede resignar y que, más allá de la validez y la legitimidad que puede tener el reclamo, la fuerza tiene una responsabilidad indeclinable: “Cuidar a una provincia y, sobre todo, a una ciudad que ha pasado por mucho”.

En ese sentido, ponderó el salario que ganan los efectivos desde la primera hora que ingresan a la fuerza y destacó las adquisiciones y actualizaciones realizadas por el gobernador Maximiliano Pullaro: “Pongamos en consideración que un policía de Santa Fe cobra el doble que la Federal o la Gendarmería. Son cosas que tendremos que discutir y que sean parte de discusiones más profundas en nuestro país, como cuánto debe cobrar un médico o un maestro”.

Protesta de policías frente a la jefatura de Rosario por bajos salarios y condiciones laborales Marcelo Manera - LA NACION

“Cuando se entra a la policía, con cero antigüedad, se cobra alrededor de $1.000.000. A eso se le suman los adicionales y el servicio en calle, y una política que tomó el gobierno santafesino en donde queremos más efectivos en la calle que en la oficina, y a ellos se les paga más”, explicó Scaglia y siguió: “Todas las motos y los autos son nuevos, lo mismo los traslados, los uniformes y las condiciones para mejorar los salarios”.

Tras ello, apuntó contra el kirchnerismo como instigador del reclamo: “Esas personas que están en la calle hoy son la vieja guardia de una policía mucho más asociada a la corrupción y a un kirchnerismo que la abandonó en su momento”.

Protesta de policías frente a la jefatura de Rosario por bajos salarios y condiciones laborales Marcelo Manera - LA NACION

“Acá hay intereses que no tienen que ver con lo que nosotros proponemos como medida de seguridad y plan de seguridad para la Argentina”, aseguró.

Asimismo indicó: “Abrimos el diálogo siempre y cuando levanten estas medidas. La policía no puede tomar ni dejar de hacer un patrullamiento ni dejar su función. Cada móvil parado es una vida en riesgo”.