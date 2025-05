Guadalupe Tagliaferri acusó a Jorge Macri de poner en “crisis” a la Ciudad y le dejó un mensaje a su primo Mauricio

La candidata a legisladora porteña de Volvamos Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y le dejó un fuerte mensaje al expresidente Mauricio Macri. En declaraciones a LN+, la actual senadora del Pro acusó al exintendente de Vicente López de “poner en crisis” todo lo hecho durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, quien encabeza la lista que integra Tagliaferri. Respecto del actual líder del Pro, se mostró desilusionada: “Hoy en día, Mauricio ya no es más mi referente“.

De cara a los comicios legislativos, que se llevarán a cabo en Ciudad el próximo 18 de marzo, la senadora expresó reparos sobre la administración Macri, principalmente en materia de higiene y seguridad: “Nosotros amamos la ciudad de Buenos Aires, amamos a los porteños. Durante años, nos rompimos el alma, hicimos un método de gestión que buscaba darle respuesta a los vecinos. Y lo que vemos hace un año y medio es un Gobierno de la Ciudad, que preside Jorge Macri, que no da respuesta alguna a las necesidades de los porteños”.

“Macri rompió con cuestiones que eran básicas, como la limpieza y seguridad. Y, como si fuera poco, en lugar de buscar soluciones, se centra en armar excusas y encontrar posibles culpables. Por ejemplo, hace poco les dijeron que no mientan más a los porteños que denunciaban que querían poner la basura en el tacho y no les entraban”, puntualizó Tagliaferri. Y puso en valor la plataforma que impulsa junto a Rodríguez Larreta y Emmanuel Ferrario, entre otros: “Frente a eso, nuestra prioridad y nuestro compromiso son los porteños”.

La candidata a legisladora hizo una dura crítica sobre la gestión de Jorge Macri. “Apenas asumió, puso en crisis todo lo que estaba en la Ciudad. Nunca tuvo vocación en trabajar en absolutamente nada. A todos los equipos del Gobierno de la Ciudad los echaron. Había un desprecio por el método Larreta. Ser larretista era casi ser enemigo. No podés ayudar a quien no cree en la gestión, al que no le interesa trabajar, al que frente a un problema busca una excusa”, sentenció.

Acto seguido, con el foco puesto ahora en el líder del Pro, expresó: “No es más mi referente. No puedo creer que Mauricio, con su obsesión con la gestión, salga a defender a su primo. No sé por qué lo hace. No le pienso mentir al porteño y decir que acompañe esta lista cuando no ofrecen respuesta alguna. Ayer dijo que Jorge no tenía ninguna obra para anunciar porque Larreta no le dejó ninguna empezada. Excusas“.

Los Macri acusan a Larreta de intentar “dividir” al Pro

Las críticas de Tagliaferri se producen luego de que tanto el alcalde porteño como el expresidente acusaran a Rodríguez Larreta de intentar “dividir”. “No procesó bien la derrota electoral. Y por eso decide ponerse de la vereda de enfrente. Le quiero aclarar que no estoy acá por qué él me trajo. Estoy acá porque me votó la gente", dijo primero Jorge Macri en declaraciones a Todo Noticias el pasado domingo.

Luego, Mauricio Macri profundizó: “Es muy triste lo que le ha pasado a Horacio. Él dice que yo estoy haciendo de psicólogo, pero cuando uno conduce tantos años, termina siendo más psicólogo que ingeniero”, afirmó. En su opinión, el exjefe de Gobierno porteño “tiene una enorme frustración porque creyó que ya era presidente”.

“Él quiere hacer daño, llevar a Pro a un estado de debilidad. Quienes hoy votan a Larreta piensan que todavía está en el Pro”, agregó. En la misma línea, le endilgó adjudicarse logros ajenos: “Él dice ‘yo hice esto, yo hice lo otro’. Él no hizo nada. Condujo a un grupo de personas que tenían proyectos”. Y apuntó también contra su gestión: “Si Jorge Macri no inauguró ninguna obra es porque él no dejó ninguna obra para seguir”.