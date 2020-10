Toma de tierras en Guernica Fuente: LA NACION - Crédito: Julian Bongiovanni

Sin especificar la fecha, el gobierno bonaerense volvió a ratificar que la orden de desalojo de Guernica se mantiene activa y que la Provincia está a disposición de la Justicia. Así lo dijo el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en declaraciones radiales de esta mañana.

"El tiempo para llevar adelante los acuerdos se ha terminado, y ahora quedamos a disposición de la Justicia", afirmó Bianco, en diálogo con El Destape Radio, y agregó: "Vamos a hacer lo que la Justicia determine, la Provincia es un ejecutor".

El jefe de Gabinete bonaerense dijo, además, que el proceso de negociación con las 600 familias que se retiraron de modo voluntario fue "exitoso" y que "para cada caso se contempló una solución temporal para poder desalojar la toma".

Si bien fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad advirtieron a LA NACION que, a partir del 15 de octubre -día en que inició el plazo dispuesto por la Justicia para el desalojo, que se extiende hasta el 30 de este mes-, "el principal auxiliar de la Justicia pasa a ser el Ministerio de Seguridad", aseguraron que seguirán en funcionamiento las oficinas móviles instaladas al lado de la intendencia de Presidente Perón "para asistir a los que quieran irse de la toma". Además, a diferencia de lo declarado por Bianco, en el Ministerio sostuvieron que "se siguen firmando acuerdos" de retiro voluntario.

En las oficinas trabaja un dispositivo interministerial -coordinado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad- con varios integrantes que tendrán un rol activo durante el desalojo, en la asistencia de personas en condición de vulnerabilidad. Tal es el caso del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. También, por este motivo, las carpas quedarán montadas durante los próximos días.

Por el momento, el hermetismo respecto del día en el que se hará el lanzamiento es total. Fuentes de la fiscalía adelantaron a LA NACION que el lunes 19 de octubre podría ser una opción, pero voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense, que está a cargo del operativo, sostuvieron que "los rumores no salen de ellos" y que "no tienen fecha aún".

Días atrás, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni -quien lidera el operativo-, declaró que no tenía recursos para cumplir con la orden de desalojo y que estimaba no poder hacerlo, al menos hasta fin de mes. Sin embargo, en su equipo aseguraron que "aunque la logística no es sencilla, haremos lo que nos indique la Justicia".

Todo está sujeto, entonces, a la indicación de los fiscales, quienes volvieron a recibir el aval del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, a través de una nueva resolución en la que reafirma el desalojo. En el escrito, emitido el miércoles, el juez de la causa volvió a validar el lanzamiento, fundado en el apoyo de los funcionarios y en el rechazo del Tribunal de Casación al pedido de Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo bonaerense, de dejar sin efecto el dictamen judicial.

"Tener presente lo resuelto por los señores jueces de la sala cuarta del Tribunal de Casación provincial, en punto al rechazo del recurso de queja presentado por el Sr. Defensor Oficial", dice el escrito, en el que el magistrado insistió que "no se hace lugar a la medida de suspensión del desalojo".

En paralelo, la mesa interministerial continúa en diálogo con los delegados de la toma y las organizaciones sociales de izquierda, a fin de terminar de despejar el predio, en donde aún resisten algunas familias. Se reunieron ayer, y mañana tendrán un nuevo encuentro. Según pudo saber LA NACION, la Provincia realizó una propuesta concreta vinculada a una posible reubicación de las personas que permanecen en la toma.

Según un comunicado oficial emitido por las agrupaciones y delegados, el desalojo no se hará "hasta, por lo menos, el 19 de octubre", ya que "el Ministerio de Desarrollo presentó una propuesta que será analizada por el cuerpo de delegados y las asambleas de vecinos y vecinas". Por este motivo, las agrupaciones confirmaron que quedan postergadas las manifestaciones y los cortes previstos, pero advirtieron que "mediante las asambleas convocadas en el territorio, se tratarán propuestas de nuevos planes de lucha".

