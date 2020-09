A fines de julio, se asentaron 2500 familias en Guernica, frente al barrio Numancia, y coordinaron entre sí la subdivisión de lotes Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Inés Beato Vassolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 18:14

Los dirigentes sociales y los abogados que patrocinan a algunas de las más de 2500 familias instaladas en el predio tomado de Guernica analizan por estas horas cómo responder al fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata que confirmó la orden de desalojo de la toma. Entre las organizaciones prevalece la intención de resistir.

El fallo de la Justicia solicita "hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo", por medio del "allanamiento" del predio, y autoriza a solicitar el "auxilio de la fuerza pública", aunque extrema el pedido de recaudos.

Si bien fuentes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas -institución que encabeza la defensa de los ocupantes- dijeron a LA NACION que "están analizando" cómo proceder ante el dictamen judicial, días atrás, una de las abogadas de la causa, María del Rosario Fernández, indicó a este medio que "no hay nadie que haya acreditado titularidad de las tierras" y, por lo tanto, "no hay delito".

Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

"No se sabe de quién son las tierras. Los particulares que se presentaron no tienen más que un papel, informal. Por eso, decimos que no hay titular ni hubo despojo", indicó Fernández.

Por su parte, Alejandro Ignaszewski -referente territorial de OLP-Resistir y Luchar, una de las organizaciones sociales con presencia en el sitio-, se manifestó esperanzado, en diálogo con LA NACION, tras sostener que el reciente fallo no es determinante: "La resolución todavía no está firme, así que puede borrarse la alegría que transmiten los medios de prensa sobre la cuestión".

Ignaszewski se encuentra, en este momento, reunido con el equipo de la gremial de abogados para evaluar cómo proceder.

Resolución inicial

El 7 de agosto pasado, el municipio de Presidente Perón había recibido la orden de "efectivizar el lanzamiento" para desalojar a los ocupantes de la toma, el día 24 de aquel mes. La indicación había sido dada por juez de Garantías Martín Rizzo, del juzgado nro. 8 de Cañuelas, pero, de inmediato, fue frenada por intervención de la gremial.

Unas 2500 familias ocupan el predio de Guernica Fuente: AFP

El freno al desalojo funcionó como motor para que se continúe consolidando la toma, a pesar de que la policía supervisa el lugar para prohibir el ingreso de materiales de construcción al predio, que tiene alrededor de 100 hectáreas.

Ahora, los camaristas Raúl Dalto, Miriam Patricia Ermili y María Silvia Oyhamburu convalidaron lo resuelto en primera instancia por el juez Rizzo, para que se avance con el desalojo del predio, tal como lo reclamó la firma Bellaco S.A, sociedad que se presentó como una de las propietarias de las tierras afectadas.

Unas 2500 familias ocupan el predio de Guernica Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Otras tomas con intervención de la gremial de abogados

La toma de Guernica es, actualmente, una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires, pero representa solo uno de los tantos focos de usurpación activos en el territorio bonaerense. Según números del Ministerio de Seguridad, en los últimos dos meses, hubo 315 intentos de consolidar tomas en la Provincia y 868 desalojos en lo que va del año.

La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, integrada por "abogados del voto popular", como definió Fernández, también solicitó a la Justicia el expendiente de la toma del barrio Los Ceibos, en González Catán, en donde quince días atrás se instalaron alrededor de 400 familias.

La toma de este plan de viviendas abandonado, en La Matanza, se encuentra supervisada por personal de Gendarmería. "La Gendarmería está dura, así que vamos a preparar un amparo para que los dejen ingresar agua y alimentos, que es lo básico que necesitan las familias", afirmó a LA NACION, días atrás, la abogada Fernández.