Guillermo Francos habló del triple crimen y criticó al peronismo por “la falta de respuesta” contra el narcotráfico

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio de La Matanza, gobernados por el peronismo, “no le están dando soluciones” a los ciudadanos del territorio bonaerense en la lucha contra el narcotráfico, en relación con el triple crimen de las tres jóvenes que fueron asesinadas por una organización criminal.

Todo comenzó ante la consulta por su pronóstico sobre las elecciones legislativas nacionales. Francos dijo que se mantiene “optimista” y que “no se guía” por el resultado de los comicios bonaerenses, ya que sabían que “era una disputa muy difícil”. “El peronismo tiene muchos intendentes, mucha fuerza en distritos importantes. Yo creo que lo importante es después”, señaló.

Luego, habló de las elecciones legislativas bonaerenses, donde el oficialismo sufrió una dura derrota. “Yo me pregunto, después de haber ganado el peronismo en La Matanza, la gente que lo votó, ¿qué dirá ahora con respecto a este episodio que marcó el crimen de estas tres chicas en La Matanza? De la forma que fue, que muestra y demuestra una organización criminal absolutamente desbandada que está haciendo lo que quiere con una impunidad total”, arremetió.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez, víctimas del triple femicidio

Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez fueron encontradas muertas el miércoles en una vivienda en Florencio Varela. Las jóvenes se encontraban desaparecidas desde el viernes de la semana pasada y fueron vistas por última vez una la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza.

Las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas en el contexto de una venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes peruanos. Supuestamente, habría sido porque una de las jóvenes se habría quedado con un alijo de cocaína.

Francos referenció a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, que era la principal candidata de Fuerza Patria en la sección. “¿Qué dirá la gente que votó al intendente o a la gente de La Matanza? Magario era la candidata a diputada. ¿Qué pensarán hoy después de este crimen aberrante?“, cuestionó.

Verónica Magario junto a Axel Kicillof en conferencia de prensa Ignacio Amiconi

El jefe de Gabinete dijo que “no hay que pensar que uno siempre tiene la elección ganada”. “Hay que ser humildes en esto y entender que la sociedad demanda respuestas a una cantidad de problemas que tiene y muchas veces los que tienen la responsabilidad de darlas, no las dan”, señaló.

Sobre esto último, expresó que “la provincia y La Matanza no están dando soluciones en temas graves de seguridad y lucha contra el narcotráfico” y que desde el Gobierno nacional les ofrecieron asistencia para combatir a las organizaciones criminales de esta índole en el territorio bonaerense.

“Nosotros dijimos varias veces que si la Provincia necesita a las fuerzas federales para combatir al narcotráfico, como hicimos en Rosario, estamos dispuestos a ayudarlos. Pero tiene que haber un poco de parte de la Provincia de convocarnos y hacer un plan en común”, cerró.

El viaje de Milei a Estados Unidos

El jefe de Gabinete se refirió a la visita del presidente Javier Milei a Nueva York para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en particular, su reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump. El mandatario mostró un fuerte respaldo a la gestión libertaria a la par que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que hay negociaciones con los equipos argentinos para generar una ayuda financiera.

“Tuvo un viaje de una enorme significación, más allá del apoyo que le dio el presidente Trump, porque fue una secuencia de hechos muy importantes”, señaló.

“Después de eso, el gran respaldo del secretario del Tesoro, posteriormente de Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos y nuevamente un tuit del secretario del Tesoro hablando de la disponibilidad de Estados Unidos de apoyar a Argentina en cualquier circunstancia. Eso calma, tranquiliza y nos permite mirar hacia el futuro con los temas que tenemos que enfrentar y no con las circunstancias de una volatilidad financiera que no tiene fundamentación”, sumó.

Ante la consulta de si la administración de Trump pidió algo a cambio por la ayuda financiera, negó las versiones y dijo que “se habla con una estupidez y liviandad tan grande” sobre el tema. “Entregar el país se ha entregado cuando se lo endeudó”, dijo, en referencia a acusaciones de la oposición de que Milei había “entregado” la política económica a Estados Unidos.

Su encuentro con Macri

Francos mencionó su saludo con el expresidente Mauricio Macri en el 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita. Luego de que la alianza entre La Libertad Avanza y Pro perdiera las elecciones en la provincia, y que se hablaran de internas en los espacios, el jefe de Gabinete se mostró junto al exmandatario en una publicación de X.

Al respecto, sostuvo que el sector “tiene un agradecimiento a Macri por haber acompañado a través de sus legisladores durante todo este período de gobierno en el Congreso”. “Tengo una buena relación personal. Fue un saludo y fundamentalmente eso. Hicimos comentarios de lo importante que fue el apoyo de Estados Unidos en este momento tan volátil de la Argentina. Fue muy cordial el encuentro”, señaló.

Sobre la posibilidad de que Milei y Macri vuelvan a hablar, expresó: “Ellos tienen una relación, me parece que esa puerta nunca se cerró y siempre va a estar abierta. Tienen un afecto y respeto mutuo”.