Gustavo Valdés: “Yo hablé con el presidente Javier Milei y nos entendimos en dos minutos”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, es uno de los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que apuesta a cooperar con el presidente Javier Milei en el arranque de la aventura de los libertarios en la Casa Rosada. Mientras Martín Lousteau, jefe del centenario partido, descarga munición gruesa contra el Gobierno por la magnitud del ajuste sobre los jubilados y la clase media, Valdés remarca que el rumbo económico que trazó Milei es “el correcto”.

Si bien toma distancia de las críticas de Lousteau al Presidente, sugiere que Milei debe prestarle mayor atención a la gestión y tener “claridad” a la hora de negociar con los gobernadores y la oposición por la ley ómnibus o el paquete fiscal.

En ese contexto, Valdés anticipa en una entrevista con LA NACION que apoyaría la restitución del impuesto a las ganancias y que avala la polémica nominación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia.

-¿Cómo evalúa los primeros cien días de gobierno de Javier Milei? ¿Apoya el rumbo o le preocupan los efectos del mix de “motosierra” y “licuadora” para reducir el déficit?

-El rumbo económico es el correcto. Se trata de nivelar las cuentas fiscales, tratar de pulverizar la inflación y salir a conseguir reservas para tener una política monetaria adecuada. Estamos hablando fundamentalmente de la economía.

-Más allá del ajuste para ordenar la macroeconomía, ¿qué problemas nota en la gestión nacional? ¿Cree que Milei aún no puso en marcha áreas clave de la administración, como sostienen varios gobernadores?

-Creo que está tratando de controlar su gestión. Todavía hay funcionarios que no tienen la decisión tomada… no fueron completados todos los cargos. Hay que trabajar sobre eso.

-Milei dice que no negocia el déficit cero, porque esa es su receta para bajar la inflación. ¿Este nivel de ajuste es sostenible a mediano o largo plazo?

-Es el único camino posible si queremos salir de la situación económica en la que estamos.

-¿Habrá más tolerancia social al ajuste si no hay una mejora del poder adquisitivo de salarios o jubilaciones? ¿Le preocupa el impacto de la recesión?

-Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo para encaminar a la Argentina. La gente está entendiendo y tiene esperanza. Hace mucho tiempo no había un plan económico.

-El FMI alertó que el ajuste de Milei debería ser más sofisticado y sugirió al Gobierno prestar atención a la cuestión social. ¿Coincide con esa mirada?

-Sin dudas, hay que tener en cuenta el aspecto social. Ahora el Gobierno está tocando las jubilaciones; ha mandado una propuesta. Hay que mirar los planes sociales y a los que menos tienen. Tenemos que acompañar un tiempo, van cien días de gobierno…. Recién dieron un paso.

-¿Las idas y venidas del Gobierno complican la negociación? Finalmente, la nueva fórmula jubilatoria salió por decreto, pese a que la oposición pedía discutir el tema en el Congreso.

-El Gobierno debe tener más claridad a la hora de presentar sus propuestas a los gobernadores y al Congreso. Cada uno tiene su metodología, yo negociaría de otra manera. En este gobierno estamos viendo quién es quién.

-Milei ataca a la “casta” o dice que el Congreso es un “nido de ratas”. ¿El Presidente debería dialogar con la oposición para lograr consensos? ¿Se puede acordar con él?

-Yo hablé con el Presidente y nos entendimos en dos minutos. Tiene claridad económica. En dos minutos uno puede resumir muchas cosas. El diálogo con el ministro del Interior [Guillermo] Francos, que es la cartera que nos nuclea, es excelente.

-¿Usted apoya la restitución del impuesto a las Ganancias o el Gobierno debería explorar otros mecanismos para devolverles fondos a las provincias?

-El Gobierno tiene la obligación de recomponer la masa coparticipable, ya sea con impuesto a las ganancias o impuestos a los altos ingresos. Tarde o temprano tiene que restituir lo que retrajo de esa masa coparticipable. Si manda Ganancias, vamos a acompañar. Eso tiene que ver con una restructuración de un impuesto que, tal vez, es el más saludable del sistema impositivo.

-¿El mayor peso del ajuste recae en las provincias y los jubilados o quien más esfuerzos está haciendo es la Nación, como dice Milei?

-El ajuste lo están haciendo las provincias y el gobierno nacional. Pero, sin duda, en mayor medida el gobierno nacional que tiene la mayor responsabilidad. La Nación maneja el 65% del total de los recursos. El ajuste lo tenemos que hacer entre todos. Hay que trabajar y seguir administrando bien las cosas.

-¿A qué atribuye que el gobierno Milei no haya podido aprobar hasta ahora las reformas en el Congreso? ¿Falencias de Milei en la articulación política o que la oposición no colabora lo suficiente?

-Todos estamos colaborando con el Gobierno. El asunto es cómo nos ponemos de acuerdo para tener la mejor ley. La mayor responsabilidad recae sobre la Nación, porque ellos están gobernando.

-Usted fue uno de los gobernadores que apoyó el Pacto de Mayo. ¿Hubo avances en la discusión de los diez puntos o ese acuerdo quedó circunscripto a la nueva ley bases?

-Sí, mucho. Estamos trabajando. Vamos a tener una reunión en breve para seguir avanzando en cada uno de los puntos. Tenemos que hacer un pacto para sacar la Argentina adelante.

-¿Qué opina respecto de la polémica de los sueldos de senadores y diputados? Milei dice que deben ajustarse.

-Nadie puede cobrar más que un senador o un diputado en las cámaras. Hay que tener una lógica de la administración pública como carrera que debe ser más razonable. Si no tenemos sueldos nacionales que están en las nubes, sueldos provinciales en el medio y sueldos municipales que realmente son paupérrimos. Deberíamos tener una de reestructuración, de manera que el que trabaja en la administración pública trabaje bien y brinde un buen servicio. Hay que tener una administración pública moderna, ordenada y eficiente.

-Lousteau rechazó el DNU de Milei y es crítico del rumbo económico o el ajuste a los jubilados. ¿Lo representa la posición del jefe de la UCR?

-Nosotros tenemos responsabilidad institucional y de gobierno. Eso no es lo mismo que solo tener una responsabilidad de representación en el Senado. Acá el condimento es diferente porque él es presidente de la UCR. No coincido con su visión porque no somos nosotros los que estamos en la obligación de analizar si un decreto de necesidad y urgencia (DNU) es constitucional o no. No comparto la postura. Hay votos individuales y en este caso se votó dividido. Eso no quiere decir que no coincida en otros aspectos con Lousteau.

-Lousteau dice que hay radicales que le tienen “miedo” a Milei o a plantear su discordancia con el gobierno y el rumbo económico. ¿Es así o un sector de la UCR comparte la cosmovisión del Presidente?

-No creo que haya radicales que tengan temor. Si tenés temor, deberías irte a otro lado. No sé con quién se está juntando Lousteau que tiene miedo. Nosotros gobernamos hace mucho tiempo. Y estamos convencidos de que debemos tener equilibrio fiscal, hay que invertir para el desarrollo, para que la economía sea más sana y sacarle el peso del Estado a la producción. No estamos diciendo otra cosa que no hayamos dicho en la campaña. Hubo radicales acompañando a Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, no sé qué estará pensando Lousteau. Esa es su visión. Nosotros seguimos por el mismo camino.

-Lousteau dijo que los radicales deberían honrar a Alfonsín y tener más coraje. ¿Qué opina?

-Yo soy alfonsinista hace cuarenta años. Lousteau no me va a enseñar de alfonsinismo.

-¿Cree que Lousteau apuesta a que Milei fracase para tener chances de construir una alternativa opositora?

-No sé a qué apuesta, no soy intérprete de Lousteau. Yo apuesto a que la Argentina le vaya bien. Por más que tengamos una provincia ordenada y en crecimiento, si no se arregla la macroeconomía, no volvemos a crecer y generar condiciones para el desarrollo, va a ser muy difícil. Hay que apostar a que el gobierno le vaya bien, porque la Argentina necesita salir de este estancamiento.

-En el comunicado que firmaron con Alfredo Cornejo y Leandro Zdero o Rodrigo De Loredo hablaron de apostar por una “UCR moderna”. ¿Eso significa que Lousteau quiere un radicalismo del pasado?

-Queremos una UCR modernizada. Eso quiere decir más práctica, joven y con ideas nuevas e innovadoras. No escribimos el comunicado por Lousteau, sino por lo que creemos.

-¿Es una UCR más liberal?

-La socialdemocracia liberal en el buen sentido…El radicalismo, en definitiva, es liberal. Creemos en la república, en los valores democráticos, en la periodicidad de funciones, la administración decente de una Estado. Y eso se inscribe dentro del respeto a la Justicia y valores republicanos. No somos libertarios, pero el radicalismo tiene línea política para seguir defendiendo esos valores. Si nos quedamos solamente con la pelea de los DD.HH., como la dimos en los ochenta, vamos a estar fracasando. O si nos enamoramos solo de Alfonsín y no tenemos nuevos líderes, vamos a tener dificultades. Lo mismo si nos quedamos con el fracaso de [Fernando] De la Rúa en el gobierno. Tenemos que construir un radicalismo nuevo y que enamore, que nos permita hacer la transformación que estamos haciendo en nuestras provincias.

-En el aniversario del golpe, el Gobierno reclamó tener una “memoria completa” sobre la última dictadura. ¿Coincide con ese spot oficial?

-No. El gobierno sacó una historia incompleta. Esa es parte de la historia. Y el otro sector sacó la otra parte. Hay que mirar las dos historias para entender la historia completa. Nosotros apostábamos a la paz. El radicalismo tuvo mucho que ver para pacificar la Argentina. Por eso, fue victorioso en la elección del 83. Defendimos las banderas de la democracia.

-Dice que el Gobierno solo contó una parte, ¿Milei hace populismo de derecha? ¿Nota similitudes con el estilo político del kirchnerismo?

-Los populismos son malos siempre. De derecha, de izquierda o arriba o abajo. Hay que trabajar más la realidad, pensar más la producción y en qué puede hacer el otro para mejorar su economía. La Argentina es exitosa cuando al empresario, al trabajador y al maestro les va bien. Yo tomo lo que dicen los chinos: “no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que cace ratones”. Acá lo importante es que tengamos recursos económicos para vivir dignamente.

- Usted integra un grupo de diez gobernadores de Pro y la UCR. ¿Juntos por el Cambio no existe más con esta reconfiguración del sistema político?

-Hay mucha gente a la que no le conviene que exista JxC. Los diez gobernadores vamos a seguir trabajando juntos para sostener el cambio en el país. No nos tocó ser el cambio, pero tenemos que cumplir con quienes confiaron y nos dieron su voto. Tenemos que cambiar la Argentina y vamos a acompañar ese cambio.

-¿Usted le ve sobrevida a JxC? ¿Puede haber una convergencia de un sector de la UCR con Milei en 2025?

-Yo creo que tenemos que cumplir lo que prometimos: trabajar para el cambio. Después, la configuración de las distintas opciones del cambio será una cuestión de alianzas o estrategia electoral; cada uno de los sectores verá cómo concurre a la elección. Nosotros estamos para honrar nuestra palabra: estamos para cambiar la Argentina.

-Macri fue electo presidente de Pro. ¿Lo nota más cerca de converger con Milei?

-El diálogo con Macri es excelente. Es el mejor presidente que puede poner el Pro y es el que nuclea a todos. Va a traer diálogo entre los distintos sectores.

-Usted remarca que la UCR cree en los valores democráticos y división de poderes. ¿Qué opina de la elección de Ariel Lijo como candidato de Milei para la Corte Suprema?

-Es una facultad que le concede la Constitución.

Los gobernadores radicales electos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco); y el mandatario correntino, Gustavo Valdés

-¿Lo apoya?

-La designación le corresponde al Senado. Seguramente habrá que ver cómo sigue ese proceso, es una decisión personal del presidente la propuesta de Lijo y Manuel García Mansilla.

-¿No le sorprende que Milei, cuya bandera es ir contra “la casta”, haya elegido a Lijo? Por caso, hubo críticas de varios de sus exsocios en JxC por los antecedentes del juez.

-No. Ninguna de las dos elecciones me sorprendió. Me parece que cualquiera de los dos puede ser presidente de la Corte.

-¿Milei los consultó a los gobernadores respecto de esas propuestas? ¿Sospecha de un pacto con el PJ?

-No nos consultó, porque es una facultad propia del presidente de la Nación, sobre todo, con un juez de la Corte. Distinto es el caso de un juez de menor jerarquía