Habló la mamá de Cecilia Strzyzowski y reveló su temor sobre el juicio: “Ojalá el poder político no influya por jurados”

Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio de 2023. Por su crimen, Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, y César Sena, hijo de la pareja -todos integrantes de un grupo piquetero que fue aliado del exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich-, serán juzgados a partir de este martes en un juicio por jurados en Resistencia, Chaco.

En la previa del evento que mantiene en vilo a toda la provincia, Gloria Romero, madre de Cecilia, dialogó con LN+. “Ojalá que el poder político no influya en un juicio por jurados”, manifestó.

El testimonio de Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski

“Todo este proceso que venimos viviendo fue muy desgastante. La presión, la difamación: esto fue algo como una campaña política”, analizó Romero al repasar la seguidilla de peripecias que tuvo que afrontar desde la desaparición de Cecilia. Según la mujer, “muchos se encargaron de crearme un perfil negro. Dicen que soy una proxeneta y que vendí a mi hija”.

El verdadero interés de Romero no es hallar el cuerpo de su hija, sino más bien dar con el ADN. “En todo el mundo se encontraron muestras de ADN de momias, ¿y de mi hija no?“, planteó. Al finar la mira, para la madre de Cecilia, el responsable de estas falencias investigativas tiene nombre y apellido: Jorge Capitanich.

El exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, uno de los apuntados por Gloria Romero Pablo Caprarulo

Capitanich, el seductor

Consultada sobre su opinión respecto al exgobernador de Chaco, Romero reconoció una afinidad en el pasado. “Yo lo voté. En esa época me había vendido el asfalto: que iba a asfaltar mi barrio. Pero nunca lo hizo”, apuntó la mujer. Además, Romero detalló que, por la desaparición de su hija, nadie del entorno del funcionario le pidió perdón.

Desde la óptica de Romero, en la causa que investiga la desaparición de su hija, la política juega un rol neurálgico. “La gente tiene que entender que esto debe ser tomado como un acto de humanidad, y no una cuestión política”, sentenció. “Este juicio no es por Cecilia, es por todo el Chaco”, remarcó.

En el juicio por el caso Cecilia Strzyzowski serán juzgados Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, y César Sena Pablo Caprarulo

Para referirse al clan Sena, la madre de Cecilia dijo: “Ellos son los asesinos”. “Antes de la desaparición de mi hija, esa familia ya tenía cuatro causas penales que fueron archivadas. Eso es típico de esa gente: dilatar todo”, subrayó Romero.

Por último, la mujer expuso sus sentimientos. “Si bien a mí lo que me moviliza es el odio, por momentos me siento sola. Esto es como luchar contra titanes del poder con un par de escarbadientes “, concluyó Romero.