Habló Manuel Adorni como jefe de Gabinete y se refirió a la salida de Francos: “Había un ciclo cumplido”

El flamante jefe de Gabinete Manuel Adorni se refirió a la renuncia de su antecesor Guillermo Francos y sostuvo que fue una “pieza clave” en las medidas que formaron la “génesis del Gobierno”. “Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, señaló en declaraciones radiales.

Francos anunció su salida en un comunicado compartido ayer por la noche, donde se refirió implícitamente al desgaste generado por las internas dentro de la gestión libertaria.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales”, escribió Francos en X.

Anunció su salida a casi una semana del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre, junto con la del ministro del Interior y su mano derecha, Lisandro Catalán.

“Le da el paso a que el Presidente tome las mejores decisiones con libertad absoluta”, sostuvo Adorni en Radio Mitre. El flamante funcionario también aseguró que tiene una “excelente relación” con Santiago Caputo, protagonista de la interna y el asesor presidencial con quien estaba enfrentado Francos en el momento de su renuncia.

“En la gestión a veces uno tiene diferencias, pero tengo una excelente relación hasta hoy. Ayer hablé con él. Me ayudó mucho en este proceso de estos dos años. Uno necesita muchos apoyos en este camino y uno de esos fue el de Santiago”, detalló.

Aseguró que su reemplazo como jefe de Gabinete era un tema de conversación en los últimos días, pero sin definiciones. La decisión fue comunicada, afirmó, apenas fue tomada por el presidente Javier Milei: “Cuando toma una decisión, no espera para ejecutarla”.

Al ser consultado sobre si fue un candidato testimonial en las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, negó que ese fuera el carácter de su postulación: “Jamás lo hubiese sido porque es una estafa para el electorado. Pero yo siempre dije que voy a estar donde me necesite el Presidente. No tuve opción y son las circunstancias que me tocaron”.

Luego, brindó elogios sobre Francos, al que consideró una “persona sensacional” que hizo “una parte invaluable como ministro del Interior y, luego, como jefe de Gabinete”. “En su gestión se dieron cosas sensacionales como la Ley Bases o la Ley Antimafias. Y su último gesto como jefe de Gabinete fue poner todas las herramientas sobre la mesa para que el Presidente tome todas las decisiones. Incluso en su retirada creo que a Guillermo se lo va a recordar durante mucho tiempo”, sumó.

La reunión de Milei y Macri

Sobre el encuentro ayer por la noche en Olivos entre el mandatario y el expresidente, señaló que tuvo el “carácter de una reunión de amigos”. Entre los temas que charlaron, se trató la reunión con los gobernadores del pasado jueves y de la “buena predisposición” de los mandatarios provinciales y las reformas que se vienen.

“Le explicó el por qué de cada una, el por qué de las urgencias, y la lógica de por qué algunas deben ir primero y rápido y otras que no. Siempre en excelentes términos, tienen una relación de afecto más allá de lo coyuntural”, sumó.

