El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ratificó una jornada de protesta nacional que afectará diversos servicios públicos y privados este viernes 27 de febrero. La decisión surgió tras un encuentro de delegados en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) con el objetivo de coordinar la resistencia frente al proyecto oficial que debate el Poder Legislativo.

¿Hay paro el viernes 27 de febrero?

Sí. El FreSU concretará una huelga total de actividades durante esa jornada en todo el territorio nacional. La protesta coincide con el inicio del tratamiento legislativo de la reforma laboral en la Cámara de Senadores.

Que es la reforma laboral de Javier Milei que aprobo Diputados y cuales son los principales puntos

Esta coalición, que agrupa a sectores del transporte, empleados estatales y movimientos sociales, exige la anulación del proyecto normativo y pide una recomposición salarial urgente para los trabajadores. Los gremios que integran el espacio garantizan la efectividad de la medida.

Cada agrupación integrante posee la facultad para decidir su forma de reclamo según el convenio específico de su actividad. La paralización de tareas busca visibilizar el rechazo a las políticas económicas de la administración central.

Cronograma y recorrido de la movilización al Congreso

La columna principal de manifestantes iniciará su recorrido a las 10 de la mañana del viernes. El punto de encuentro fijado por los organizadores se sitúa en la intersección de Avenida de Mayo y Salta, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria al paro del FreSU Instagram

Desde ese lugar, las columnas caminarán hacia las puertas del edificio del Congreso para presionar a los senadores durante el debate parlamentario. La consigna oficial de la convocatoria expresa: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”. Esta convocatoria quedó firme luego de la asamblea del pasado lunes 23 de febrero en la sede gremial de la calle Salta.

Organizaciones que adhieren a la medida de fuerza

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó el martes 24 de febrero su adhesión formal al paro nacional y a la marcha. Rodolfo Aguiar, secretario general de la entidad, justificó la acción callejera: “Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”.

ATE se adhiere al paro y movilización de este viernes 27 de febrero Instagram

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la CTA Autónoma también sumaron su respaldo a la jornada. Ambas centrales obreras aportarán sus estructuras para fortalecer la presencia en la vía pública. Se suma la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.). Esta organización representa a los empleados del sector aceitero y garantiza el cese de tareas en sus plantas industriales.

Diferencias internas en la conducción gremial

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) optó por un esquema diferenciado para esta fecha de protesta. El sindicato que conduce Abel Furlán convocó a sus afiliados a marchar hacia la zona del Poder Legislativo, pero omitió el dictado de un cese de actividades general en las fábricas.

La UOM busca presionar a la CGT para su participación ATE

Esta decisión marca una distancia táctica con otros componentes del FreSU. El referente metalúrgico busca presionar a la conducción de la central obrera mayoritaria para endurecer el plan de lucha contra las reformas gubernamentales.

Furlán expresó su postura durante un acto previo sobre la Avenida de Mayo: “Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la CGT un paro de 36 horas con movilización”.

La intención del dirigente apunta a que la entidad madre del sindicalismo abandone la estrategia de huelgas sin presencia en las calles. La semana pasada, la Confederación General del Trabajo cumplió su cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei, aunque evitó la concentración masiva de personas en la vía pública.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.