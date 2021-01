Hebe de Bonafini: ¿Qué va a hacer, señor Presidente, si se la llevan a Cristina?

Hebe de Bonafini le exigió a Alberto Fernández que se expida sobre la situación judicial de la vicepresidenta Crédito: Captura de Video

8 de enero de 2021 • 17:09

En una marcha virtual de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini le exigió a Alberto Fernández que se expida sobre la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El pedido de la referente surge de las recientes declaraciones de Fernández sobre la negativa a dar indultos para evitar que los condenados por corrupción sean liberados, tal como lo reclaman sectores del kirchnerismo.

"Usted dice y hace muchas cosas, se juega, pero en las que se tiene que jugar de verdad me parece que se está quedando mucho", señaló la referente.

"Me preocupa lo que le pasa a Cristina. ¿Qué va a hacer, señor Presidente, si se la llevan a Cristina? No lo he escuchado decir absolutamente nada de todos los casos que la han acusado", dijo Bonafini.

Actualmente, la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta nueve procesamientos por supuesta corrupción, de los cuales siete se encuentran en instancia de juicio oral.

"¿No se quiere comprometer? ¿Tiene miedo que sea verdad lo que dicen a Cristina? ¿Usted está más cerca de los jueces que de Cristina? ¿Más cerca de la Suprema Corte que de Cristina?", cuestionó Bonafini al Presidente, quien días atrás en declaraciones radiales aseguró: "Hice campaña diciendo que no iba a dar indultos y lo voy a cumplir".

A su vez, la referente solicita a Fernández que se expida sobre los presos políticos y a su criterio "No alcanza con que que vaya una vez a visitar a uno, de pasadita porque iba para Bolivia"

Finalmente, la representante también criticó la implementación de los precios cuidados: "¿Quién puede comprar un pedazo de queso a 800 pesos el kilo? No se engañe señor Presidente, no lo escuche a [Daniel] Arroyo, que pinta como Alfonsín o Yrigoyen que le hacían un diario para él. No deje que le hagan un diario para Usted".

