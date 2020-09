Hernán Lacunza: "Es cierto que los bonaerenses están discriminados"

Según Hernán Lacunza, los habitantes de la provincia reciben en promedio un tercio de lo que reciben quienes viven en el resto de la Argentina

Hernán Lacunza habló acerca de la decisión del gobierno de Alberto Fernández de quitarle un punto de la coparticipación a la ciudad y transferírselo a la provincia para auxiliar a Axel Kicillof. Si bien reconoció que el presupuesto bonaerense es bajo, el exfuncionario de Juntos por el Cambio cuestionó las formas: "Están disfrazando objetivos pedestres con causas nobles".

Lacunza estuvo casi cuatros años a cargo del ministerio de Economía bonaerense, en la gestión de María Eugenia Vidal, y luego asumió al frente de la cartera nacional. En diálogo con Animales Sueltos, reconoció que "es cierto que los bonaerenses están discriminados y reciben en promedio un tercio de lo que reciben los habitantes del resto de la Argentina".

"Ni Jujuy, ni Misiones, ni Corrientes, ni Santa Cruz, ni Mendoza se van a desarrollar con este conurbano. Visibilizar este problema y ponerlo en el debate público es un principio de solución", dijo entonces. Y señaló que no se sabe "si se le dio de más o no" a la ciudad y que "es perfectamente explicable el cálculo" que se hace sobre el presupuesto porteño.

Lacunza aclaró que "hay que discutir en el parlamento si eso lo tiene que pagar la ciudad de Buenos Aires". En relación a este punto, hizo alusión al decreto de Mauricio Macri en 2016 cuando aumentó la coparticipación para la Capital Federal: "No sé si el anterior estaba bien o mal, pero lo anterior no justifica lo presente".

En un intento por "salir del barro de la semana", el economista reconoció "un efecto colateral positivo" de esta discusión: "Hecha luz sobre uno de los males estructurales que tiene la Argentina desde hace 30 años, que es la forma en que compartimos los fondos federales, que no responde a ningún criterio de equidad ni de eficiencia; no compensa a los pobres, ni premia a los que se esfuerzan".

De todos modos, para el exministro, la decisión que se tomó está atravesada por el "oportunismo y tiene ingredientes políticos, porque Horacio [Rodríguez Larreta] mide mucho en el país". Así fue que advirtió que se simulan estas cuestiones y "se las disfraza de causas nobles, como el federalismo y la equidad".

Lacunza: "La palabra 'diálogo' está muy de moda"

En línea con el resto de la oposición, criticó el hecho de que el Gobierno no haya consultado a Larreta antes de tomar esta decisión, y reflexionó: "La palabra 'diálogo' está muy de moda. Pienso que, además de que tiene que ser de a dos, una cosa peor que el no diálogo es el simulacro de diálogo. Hacer de cuenta que escuchamos, pero cuando no nos gusta lo que piensa el otro hacemos lo que nos conviene o lo que pensamos de manera inconsulta".

"El diálogo es para incorporar la mirada del otro, para construir puentes. Si no se llega a una mirada común, hay caminos alternativos institucionales en la Justicia y en el Congreso y hay árbitros en la comisión general de impuestos", cerró el exministro de Hacienda.

El liderazgo de Juntos por el Cambio

Consultado acerca de si Larreta es hoy el líder de la oposición, Lacunza consideró que es un análisis "prematuro" y que es "innecesario" definirlo en este momento, dado que "falta mucho tiempo para las elecciones". "Me parece que eso lo dirá el tiempo. Hay varios dirigentes líderes de la oposición: el expresidente [Mauricio Macri], el jefe de gobierno, la exgobernadora. Con el tiempo, se irá decantando y surgirá un liderazgo".