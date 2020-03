Highton le respondió a Cristina Kirchner por sus críticas a la Corte

La expresidenta se quejó porque el tribunal no interviene en las causas de corrupción, en las que el kirchnerismo se considera víctima; la jueza dijo que "se verá" cuando lleguen los expedientes Fuente: Archivo

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco le contestó a Cristina Kirchner, quien reclamó la intervención del máximo tribunal en las causas de corrupción, donde el kirchnerismo se considera víctima de una persecución política.

"Los expedientes se van procesando a medida que corresponda y ya veremos, ya veremos qué corresponde hacer con los expedientes", contestó Highton de Nolasco con cortesía en una entrevista con la radio Futurock en la que habló de cuestiones de género en coincidencia con la próxima celebración del Día de la Mujer.

En otras palabras, la jueza de la Corte Suprema le transmitió a la vicepresidenta que se ponga en la fila a la espera de que los expedientes vinculado con sus quejas lleguen a estudio del máximo tribunal.

Tras insistir con sus acusaciones de lawfare, en referencia al enfrentamiento político a través de las causas judiciales, Cristina Kirchner remató en Twitter que las denuncias aparecían "sin que hasta el momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo".

La respuesta de la jueza Highton fue la primera consideración pública de un miembro de la Corte Suprema tras los cuestionamientos de la expresidenta.

Funcionarios del máximo tribunal aclararon ante la consulta de LA NACION que no hubo ninguna respuesta acordada entre los jueces.

No obstante dijeron que la postura de no referirse a los casos en los que van tener que decidir es una posición común en la Corte Suprema. Y consideraron que Highton de Nolasco dio una respuesta habitual cuando algún juez de la Corte Suprema es interrogado sobre el futuro de un caso radicado allí.

"En el tribunal no se habla de lawfare y es natural que le digan a diversos actores que nada va a hacer la Corte hasta que no tenga que resolver", dijo un funcionario.

En medio de estas definiciones la jueza dio también su punto de vista sobre el anunciado proyecto de reforma judicial del presidente Alberto Fernández, que dijo en la apertura de sesiones del Congreso que iba a fusionar los fueros penales para dotar de más jueces al fuero federal. "Tal vez se necesiten más juzgados" porque "se trabaja mucho", dijo la jueza, pero se abstuvo de dar mayores precisiones hasta que no se conozcan los proyectos. "Hay que ver cuáles son, si mejoran o no", respondió. "Las reformas judiciales todavía no están bien claras, hay generalidades, entonces no voy a decir nada. Reformas hacen falta, hay que ver si mejoran o no. Es relativo (la cantidad de tribunales federales). Lo que importa es la honestidad de los jueces", dijo la magistrada.

La vicepresidenta llegó a la Corte en 2004, de la mano de Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, que llevó su propuesta al ex presidente Néstor Kirchner. Ocupó la vacante tras la destitución del ministro Eduardo Moliné O'Connor.

La jueza rechazó que la Corte Suprema hubiera tenido responsabilidad ante la filtración de escuchas judiciales donde hablaba Cristina Kirchner con Oscar Parrilli. "Todo el sistema depende de una organización interna. Nosotros simplemente somos una última autoridad de aplicación. Lo que tenemos para garantizar es seriedad. Si alguna vez hubo una escucha filtrada no fue responsabilidad de la Corte. Me siento muy mal porque me parece que no corresponde, es desagradable", señaló.

Tras participar anteanoche de un acto junto con el presidente Alberto Fernández en la apertura de la Semana de la Mujer Trabajadora en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Highton destacó ayer que el Gobierno haya anunciado el envío al Congreso de un proyecto de ley para "legalizar el aborto". En ese sentido señaló que le parecía una iniciativa "muy importante". "He luchado tanto estos años por el género que al ver que está prosperando me alegra. Este gobierno favorece mucho la situación de la mujer, la diversidad. Me gusta, me pone muy contenta, feliz", expresó la jueza, que es la que está a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica.