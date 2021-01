Maia Jastreblansky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de enero de 2021 • 17:08

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, viajará a Formosa para verificar las condiciones de los centros de aislamiento contra el coronavirus instalados por el gobierno de Gildo Insfrán. Así lo confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, luego de que el gobernador formoseño extendiera públicamente la invitación en redes sociales.

Pietragalla podría viajar una vez que cumpla con el hisopado negativo que requiere la provincia para abrir sus fronteras a los visitantes. No se descarta que lo haga acompañado de funcionarios del Ministerio de Salud, además del presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal. La fecha de la visita y la agenda precisa, sin embargo, aún no están confirmadas y en el Gobierno no quisieron brindar mayores detalles.

Hasta ahora, en el Gobierno hicieron silencio sobre la crisis que atraviesa Insfrán. Ni Alberto Fernández -que alguna vez calificó al gobernador como "uno de los mejores políticos y personas"-ni sus funcionarios se pronunciaron sobre la situación que se vive en Formosa, en donde pesan denuncias de violación a los Derechos Humanos por las presuntas condiciones de hacinamiento y maltrato en los centros de aislamiento de los casos sospechosos de Covid.

En la Cámara de Diputados, el interbloque de Juntos por el Cambio impulsa una interpelación a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y a Pietragalla, para que brinden explicaciones por la crisis que se desató en Formosa y la falta de acciones del Gobierno. La situación podría escalar porque los jefes de las bancadas opositoras, Luis Naidenoff en el Senado y Mario Negri en Diputados, elevaron una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, para que "interceda de forma urgente".

En defensa de Insfrán -cacique provincial que ocupa el cargo desde 1995- salió el peronismo, en un comunicado firmado el fin de semana por el presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja. El partido -que pasará a ser comandado por Fernández en el próximo recambio de autoridades- denunció una "feroz campaña política y mediática" contra el manejo de la situación sanitaria en Formosa y resaltó que esa jurisdicción logró tener "la menor cantidad de contagios y de muertes por Covid-19" del país.

"Hemos invitado formalmente a Pietragalla, y al presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, a que visiten personalmente Formosa a fin de que observen por sí mismos la estrategia sanitaria implementada en nuestro territorio", publicó Insfrán en Facebook.

"La oposición nacional, provincial y sus medios de comunicación afines han desplegado nuevamente una falaz campaña contra Formosa. No tenemos absolutamente nada que ocultar", agregó.

Las denuncias sobre los centros de aislamiento en Formosa tuvieron repercusión nacional luego de que fueran detenidas las concejales opositoras Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz cuando protestaban por las condiciones en los centros de aislamiento de la provincia. Neme se erigió como una de las contrafiguras del caudillo formoseño en tiempos de pandemia, gracias a su incesante defensa de los varados y de las personas que fueron enviadas a hacer una cuarentena en malas condiciones de higiene.

