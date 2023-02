Horacio Rodríguez Larreta criticó al Gobierno y dijo que tiene “desprecio” por la inseguridad

escuchar

En una nueva crítica al Gobierno, el titular del Ejecutivo porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteó que la administración de Alberto Fernández tiene “desprecio” por la inseguridad y que también muestra “una clara inacción” al respecto. “Lo que hay que hacer es laburar”, aseguró esta mañana el dirigente de Pro, que tiene una disputa abierta con la Casa Rosada por los fondos de coparticipación. Y pese a que el anuncio era por nuevas medidas para la Ciudad con el fin de combatir el delito, le imprimió a su discurso una impronta nacional, en el marco de su precandidatura presidencial.

“No hay ninguna razón para que los argentinos vivamos la inseguridad que sufrimos. La única explicación es el desprecio, el desinterés con que el Gobierno trata este tema. Suelta presos y tiene una obvia y clara inacción respecto al narcotráfico, la toma de tierras en el sur, lo que pasa en el conurbano, en San Martín, en La Matanza, diría que a muchas madres les condiciona la vida”, expresó Rodríguez Larreta.

Planteó también que la Argentina está “en un punto crítico” en este aspecto porque “la gente tiene miedo de salir a la calle” y debe pensar “estrategias propias” para no ser víctima de delitos. “Quiero una Argentina en paz donde la gente no tenga que pensar cómo evitar un robo, la energía que eso consume es enorme. Para llegar a esa Argentina de la seguridad y la paz no hay recetas mágicas o soluciones de un día para el otro, lo que hay que hacer es laburar”, marcó el dirigente, que se mostró junto al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, quien tomó el mando de la Seguridad en la Ciudad tras la licencia de Marcelo D’Alessandro.

Para marcar un contraste con la gestión del Frente de Todos, y en medio de relatos sobre los testimonios de distintas personas en sus visitas a las provincias por la campaña electoral, Rodríguez Larreta recordó que la Ciudad tiene el índice de delito más bajo de la historia y que es la más segura de todas las capitales de América Latina. “Esto tiene que ver con la visión de la función pública, del servicio público. No nos da lo mismo”, planteó el jefe de Gobierno, quien dijo que el Ejecutivo debe “trabajar con la Justicia” y no “liberar presos”, en un dardo hacia Balcarce 50.

Convencido de que la solución a la problemática se vincula a tener “voluntad política” y un plan, enumeró las distintas estrategias de su gestión en la Capital vinculadas a esta área. “Necesitamos un Estado que esté donde la gente lo necesite. La seguridad es una de las principales necesidades. Es necesario que el Gobierno asuma su responsabilidad, que proteja y defienda a todos los ciudadanos. Es la Argentina para lo que trabajamos”, cerró el presidenciable de Juntos por el Cambio.

Mientras, anunció inversiones en infraestructura. Dijo que se construirán dos nuevas comisarías en las Comunas 3 y 7, un nuevo cuartel de Bomberos en Puerto Madero y que se harán obras en la Base de Agentes de Tránsito de Seguridad de Parque Chacabuco. También detalló que la Policía de la Ciudad tendrá más equipamiento, con el recambio de la flota automotor, y herramientas como drones y cuatriciclos. Además, que se realizará la ampliación del sistema de videovigilancia, con un nuevo Centro de Monitoreo en la Zona Sur, con sede en Lugano, que se sumará a los que funcionan hoy en Chacarita, la Avenida 9 de Julio y Puerto Madero.

Actualmente, 75% de la Ciudad está videovigilada, informaron desde el Ejecutivo capitalino.

LA NACION