Horacio Rodríguez Larreta puso a su gabinete a trabajar en un cronograma de salida de la cuarentena. Un plan para una "nueva normalidad" en la ciudad. La puesta en marcha de ese esquema no tiene fecha de inicio y estará atada a la evolución de los contagios, pero el jefe de gobierno porteño quiere tener lista una hoja de ruta para cuando la curva del coronavirus esté bajo control.

Así lo conversó hoy Rodríguez Larreta en una extensa reunión de trabajo interna con su gabinete. El encuentro, que fue en la sede de Parque Patricios, se extendió desde las 9.30 hasta las 13. Tal como anticipó LA NACION el pasado viernes, la Ciudad encaró la cuarentena de shock que está en curso con una certeza: que el 17 de julio, cuando venza el plazo del confinamiento estricto, intentarán hacer la mayor apertura de actividad posible, quizás con habilitaciones que no se habían dado hasta ahora. Incluso si eso implica que se bifurquen los caminos con las medidas que tome la provincia de Buenos Aires.

Es que, con la mira en el 18 de julio, mientras que en la Ciudad hablan de pasar a un esquema un poco más flexible que en junio -"una fase tres y un poquito más"-, en la provincia mencionan que a lo sumo se dará un pasaje "de fase uno a fase dos".

Según pudo reconstruir LA NACION con personas que participaron del encuentro de esta mañana en Parque Patricios, hoy los funcionarios se llevaron como "tarea" para el fin de semana pensar en un plan de reapertura. Es decir, proponer en qué orden eventual y con qué protocolos podrían abrir todas las actividades: desde los comercios de barrio hasta la actividad al aire libre, las peluquerías, los shoppings y los museos. También, pensar posibles intervenciones del espacio público para adaptar la ciudad a la pospandemia. Un plan de máxima, aunque todavía no haya fechas.

"Tenemos que ir pensando todo, etapas y protocolos. Qué actividad primero y cuál después, y con qué modalidad. No necesariamente esto se activa el 18 de julio, puede ser en días sucesivos", dijo un alto funcionario porteño a LA NACION. Todavía nada está cerrado.

Además, los funcionarios porteños hicieron, primero, un extenso monitoreo de las estadísticas de la pandemia en la ciudad. En Uspallata se había vivido cierto entusiasmo la semana pasada, cuando la curva de contagios se estabilizó durante varios días en un promedio de 800 casos diarios. "¡Cómo no nos íbamos a ilusionar! ¡El R llegó a 1,05! Y estamos trabajando a destajo hace más de cien días", dijo un importante funcionario porteño a este medio.

Esta semana, sin embargo, los positivos en Capital Federal volvieron a repuntar y mostraron un nuevo récord de 1116 casos. En el gabinete porteño ahora hay cierta expectativa de poder volver a domar la curva en los próximos días. Según fuentes oficiales, hoy el R, que mide el potencial de transmisión del virus (a cuántas personas en promedio contagia un infectado), sigue estable en 1,05, mientras que la duplicación de casos está en aproximadamente en 20 días.

La otra "consigna" que transmitió Rodríguez Larreta a sus colaboradores es la necesidad de "redoblar esfuerzos con el Detectar". Cada día que pasa, el jefe de gobierno porteño se convence más de que la cuarentena estricta le da "un corte" al crecimiento de la curva, pero que la medida principal tiene que ser el diagnóstico, testeo y aislamiento de casos sospechosos. "Si hoy tuvimos mil casos, al día siguiente tenemos que llamar a los mil y entrevistarlos durante 20 minutos para detectar sus contactos estrechos. Y después, llamar uno por uno a esos contactos estrechos para aislarlos. Es un trabajo de hormiga y tenemos que reforzarlo", señalaron a LA NACION cerca del jefe de gobierno porteño.

Según confirmaron fuentes porteñas, en caso de que los casos muestren una estabilidad o un leve descenso en los próximos días, la idea es que cuando termine la etapa actual de confinamiento, dentro de una semana, se pueda anunciar un regreso al esquema de "fase 3" que estaba vigente en junio "y un poquito más".

El 18 de julio

"Tomaremos como base de dónde venimos , es decir, el esquema de junio previo a esta cuarentena estricta. A partir de allí, si los números nos acompañan en los próximos días, podríamos agregar alguna actividad más", puntualizó un portavoz de la Ciudad a LA NACION.

En la Ciudad insisten en que esas proyecciones no implican una ruptura con la provincia. Como en la guerra, hablan de "táctica y estrategia". "A partir del lunes vas a empezar a ver qué pasó con la cuarentena de julio. Las decisiones estratégicas las vamos a tomar en conjunto pero la táctica puede ser diferenciada, como hicimos en todo este tiempo. La economía de la Ciudad es de servicios y comercial, en la provincia es más industrial", dijo hoy el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, a Futurock.

Rodríguez Larreta lo conversó el viernes pasado con Alberto Fernández en Olivos, cuando las diferencias de enfoque entre la Ciudad y la provincia comenzaron a hacerse evidentes. El Presidente le hizo tres pedidos al jefe de gobierno porteño: no apurarse, trabajar en conjunto y decidir con los datos sobre la mesa. "Vamos a seguir coordinando como lo hicimos todo este tiempo", insistió un portavoz de la Ciudad.

La provincia también quisiera reabrir la actividad todo lo posible, pero, a diferencia de la Ciudad, viene monitoreando la situación sanitaria con pié de plomo. "Seguimos subiendo los casos; no hemos llegado al pico. Sería bueno ver que el pico esté entre hoy y mañana [sábado]. Eso podría ser algo que suceda. No digo que empiecen a bajar los casos, sino que dejen de subir. Esa información la vamos a tener para martes o miércoles", dijo hoy a Futurock el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Y fue conservador con respecto al 18 de julio. "Estoy seguro de que después del 17 no podemos pensar en liberar mucho. Hay gente que plantea cosas no basadas en la información. Mi parte tiene que ver con el análisis de la información epidemiológica. Y ahí no hay datos fuertes para decir que uno puede soltar mucho. Sí un poquitito, pero muy organizado, porque si no, se puede perder muy rápido lo que se logró", dijo Kreplak.