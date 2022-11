Horacio Rodríguez Larreta descartó una posible ruptura de JxC: “Vamos a seguir unidos, con todas las tensiones y diferentes visiones que pueda haber”

escuchar

En medio de una interna que se recalienta día tras día, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, descartó este miércoles una posible ruptura de Juntos por el Cambio (JxC). “No se va a separar. Estamos trabajando juntos en el Congreso y es la primera vez, desde la vuelta de la democracia, que con el peronismo en el Gobierno -ahora llamado kirchnerismo- la oposición se ha mantenido unida (...) Vamos a seguir unidos, con todas las tensiones y diferentes visiones que pueda haber”, aseguró en el programa de María Laura Santillán en CNN Radio.

Por otra parte, cruzó a la titular de Pro, Patricia Bullrich, quien el fin de semana lo acusó de querer “entregar” la Ciudad de Buenos Aires a raíz de su acercamiento al radical Martín Lousteau. “Yo no soy el dueño de nada, la ciudad es de los vecinos”, lanzó el funcionario, que además nombró a otros candidatos del espacio que cuentan con su visto bueno como posibles sucesores.

Consultado por su simpatía ante una eventual fórmula entre Lousteau y la actual ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, Larreta contestó: “Mirá, en la reunión de Gabinete de la que acabo de salir tenías a Soledad Acuña, que es un orgullo de ministra de Educación y un lujo de posible candidata; a Fernán Quirós, un lujo y un orgullo como ministro de Salud y referente en todo el país; a Jorge Macri, que viene con la experiencia de gobernar Vicente López; y había más, como Emanuel Ferrario, dentro de lo que es Pro, que es mi partido. Y dentro de Juntos por el Cambio (JxC) también estaba Roberto García Moritán, o estuve con Lousteau, dentro del radicalismo. Pero la que elige es la gente, no elijo yo”.

Inmediatamente después, aludió a las críticas de Bullrich, quien luego de la aparición pública de Larreta con Lousteau dijo el sábado: “Es una decisión de él. Si prefiere por su candidatura presidencial entregar la Ciudad, a mí no me parece”. A raíz de tales expresiones, el funcionario porteño afirmó: “En algún momento alguien habló de esto de ‘entregar la Ciudad’ ¿Cómo entregar la Ciudad? Yo no soy el dueño de nada. Acá la Ciudad es de los vecinos y vecina, que son los que van a elegir en la PASO y en la general”.

Tras ello, al mandatario capitalino le consultaron si es verdad que dentro de los posibles candidatos que mencionó al que más favorece es a Lousteau, a lo que respondió: “Yo soy fundador de Pro hace 20 años, con Mauricio Macri y algunos poquitos más. Laburé en todas las campañas para Pro y soy hoy el único jefe de un distrito nacional que gobierna Pro ¿Y sabés cuál es la mejor manera de defender para que Pro siga trabajando? Laburando todos los días”. Y agregó: “Por supuesto que yo soy de Pro y voy a tener mi corazoncito en los candidatos de Pro”.

Por último, se refirió al fuerte cruce entre Bullrich y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a quien la primera tildó de “hipócrita” por haberla cuestionado en televisión y le advirtió: “La próxima te rompo la cara”. Cuando le preguntaron si la titular de Pro debía disculparse con su funcionario, evitó dar una respuesta concreta e indicó: “Estamos en un momento donde este fin de semana mataron en la Argentina a una persona para robarle la moto en Panamericana; Rosario está tomada por las mafias; toman tierras en el sur; el fin de semana fui a comprar asado para mi cumple y está $1200 la tira; y mientras pasa todo eso estamos peléandonos entre los políticos... Yo no me engancho. Yo estoy harto de las peleas. No podemos estar los políticos mirándonos el ombligo, peleándonos unos contra otros”.

