Hoy se dictará en La Rioja el veredicto sobre el caso Milani

La Fiscalía pidió 18 años de prisión por el secuestro de Olivera

9 de agosto de 2019

Con una fuerte expectativa, se realizará hoy en La Rioja la audiencia en la que se espera el veredicto del juicio oral contra el exjefe militar César Milani, quien podría recibir su primera condena por delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal, que lo juzga desde comienzos de mayo, pondrá fin al juicio y dará a conocer la sentencia, luego de que la defensa del exhombre fuerte de la inteligencia militar, que acumuló poder durante el gobierno de Cristina Kirchner, presentara ayer su alegato y pidiera su absolución.

Previo a que los jueces anuncien la sentencia, lo que se espera para cerca de las 11, Milani pedirá al tribunal el uso de la palabra y presentará su descargo.

El juicio alcanza a otros 12 acusados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentra el exjuez federal Juan José Catalán, que actuó en La Rioja durante la dictadura militar.

A Milani se le imputa su participación en el secuestro, allanamiento ilegal y aplicación de tormentos contra el dirigente riojano Pedro Olivera y su hijo Ramón Alfredo Olivera, el 12 de marzo de 1977, mientras prestaba servicios en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 141, en la capital riojana, con el grado de subteniente.

La semana pasada, la Fiscalía pidió una condena de 18 años de prisión contra el exjefe militar, a la vez que solicitó 20 años de prisión para el exmagistrado Catalán, entre otros procesados.

Por su parte, las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, que intervienen como querellantes, reclamaron en su alegato una condena de 18 años para Milani. En el mismo sentido, la familia de Olivera reclamó 20 años de prisión.

"Hay un abundante cúmulo de pruebas, que son contundentes", expresó ayer a Télam la víctima Ramón Alfredo Olivera, quien identificó a Milani como partícipe de los hechos.

"Se llevó a mi padre en un allanamiento ilegal y tuvo intervención para que me apresaran a mí. A mi entender, no hay posibilidades de que Milani no sea condenado", insistió,

Los familiares de Pedro Olivera, fallecido en 1999, aseguraron que los abusos que padeció en el sitio de reclusión en marzo de 1977 le ocasionaron daños a su salud, que lo acompañaron hasta su muerte.

La defensa de Milani desestima las acusaciones y les atribuye intencionalidades políticas. Fuentes cercanas al exjefe militar sostienen que se le adjudica un rol excesivamente protagónico, cuando era subteniente y tenía pocos meses de egresado del Colegio Militar,

El caso Olivera es el primero de las tres investigaciones judiciales que enfrenta el teniente general retirado, quien en 2013 alineó al Ejército con el proyecto "nacional y popular" del gobierno de Cristina Kirchner.

En septiembre comenzará en Tucumán el juicio oral por la desaparición del conscripto Alberto Ledo, cuyos familiares afirman que era asistente de Milani durante el Operativo Independencia. El propio Milani firmó el acta de deserción con el que se intentó fraguar la desaparición del soldado.

La tercera investigación que implica al exjefe del Ejército es la denuncia por enriquecimiento ilícito, que se tramita en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Se lo acusa de no poder explicar con sus ingresos la propiedad de una mansión en La Horqueta, valuada en US$1.500.000.