Interna en Pro: Quirós no descartó el arribo de Vidal como candidata en la Ciudad

Mientras que en Juntos por el Cambio hay una fuerte indefinición sobre las candidaturas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, esta mañana el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, no descartó el arribo de María Eugenia Vidal como postulante en la Capital. Sus dichos toman relevancia en tanto el funcionario ya está subido a la contienda electoral local y porque deslizó también que él y Jorge Macri, otro de los que quieren gobernar, podrían correrse para dejarle el lugar a la diputada nacional.

Esta mañana cuando en Radio Con Vos le preguntaron a Quirós si es posible que ni él ni Jorge Macri compitan por la jefatura de Gobierno, su respuesta fue tajante. “Por supuesto”, contestó. Y lo hizo casi en el mismo momento en que su conductor político y actual titular del Ejecutivo capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que “se pueden presentar los que quieran” en los comicios.

El ministro de Salud que elevó su perfil público en medio de la pandemia de Covid-19 por ponerse al frente de la estrategia sanitaria en la Ciudad planteó que el candidato de Pro “no tiene personalismos” y sentenció: “El mejor candidato es el que para la sociedad mejor expresa lo que está buscando”.

Entonces, y en medio de las consideraciones en buena parte de los socios opositores de que Vidal podría ser una postulante competitiva para retener la hegemonía del partido en la Capital, Quirós propuso instrumentar una encuesta previa a la PASO para definir al mejor líder para el espacio en las boletas.

“Para mí no es un tema de consenso, es un tema de encontrar a la persona en la metodología de consulta a la sociedad e interpretación de esa consulta de manera respetuosa y profesional. El mejor candidato es el que la sociedad está más dispuesta a valorar”, entendió Quirós, que así dejó en claro que no le parecería correcto que Vidal se ungiera como parte de un acuerdo entre los distintos referentes de Pro.

Su propuesta para definir las candidaturas la deslizó luego. “Lo han hecho en Córdoba de manera impecable, pero podríamos hacerlo de alguna otra manera acá. La Ciudad es muy fácil para hacer encuestas presenciales porque tiene un terreno contenido y las encuestas presenciales tienen mejor reproducibilidad. Hay mecanismos para consultar a la sociedad y ver cuál cree que es el mejor precandidato. En ese proceso no hay que poner a ninguno de nosotros por delante del carro, es lo que la sociedad disponga”, enfatizó Quirós, que apuesta a un sondeo para posicionarse en la interna y quedarse con la representación de la lista de Pro, como hicieron Luis Juez y Rodrigo de Loredo en el radicalismo cordobés.

De momento, en Pro entienden que deberían llevar una sola propuesta para reñirse con Martín Lousteau y el resto de los que quieren llegar a la Jefatura de Gobierno. Al respecto, y pese a que en la oposición hay fuertes tensiones en el último tramo para definir los postulantes, esta mañana Rodríguez Larreta indicó: “En Capital se pueden presentar los que quieran. Siempre dije que deberíamos tender a unificar las candidaturas, pero de acá al cierre de listas se pueden presentar los que quieran. Hoy para mí no es el tema”.

Jorge Macri, en otra postura: “María Eugenia es candidata nacional”

Distinta fue la impronta que mostró este martes Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad que ya fue señalado por su primo, el expresidente Mauricio Macri, como el mejor titular posible del Ejecutivo capitalino. “Con mucho respeto, me parece que María Eugenia es candidata nacional. Lo que ella ha planteado todo el tiempo es su deseo, no voy a especular sobre otra alternativa. Imaginate si planteáramos lo mismo respecto de Horacio o de Patricia [Bullrich], sería una falta de respeto. Mucho menos cuando uno es parte de una candidatura. Parece que estás moviendo las fichas en función de lo que te conviene”, indicó en Radio La Red el intendente en uso de licencia de Vicente López, que vería complicada su carrera electoral si se sube Vidal.

“María Eugenia me manifestó esto, ella está mirando un proyecto nacional, recorre el país; pero yo no voy a andar preguntándole todos los días qué quiere hacer”, insistió, en un momento en que la diputada nacional todavía no confirmó qué hará para estos comicios, aunque manifiesta desde hace un tiempo tener ganas de llegar a la Casa Rosada. “¿Por qué debería bajar mi candidatura?”, se preguntó además Jorge Macri, quien dijo que con el sistema de boleta electrónica incluso podrían competir varias ofertas dentro de Pro y afirmó que no se retirará de la contienda porque ya asumió el compromiso con los vecinos de la Ciudad.

