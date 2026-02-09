Intervinieron una figura de San Martín en San Lorenzo tras la polémica por el sable corvo

Luego de la polémica que se generó respecto del destino final del sable corvo de José de San Martín, un artista que vive en Rosario intervino la escultura del general que está emplazada en el Campo de la Gloria de San Lorenzo, un parque histórico ubicado en Santa Fe. El joven pintó en el rostro del prócer una lágrima azul.

A modo de crítica, el artista identificado en sus redes como @joaquines.ar subió a su Instagram varias fotos de su intervención a la obra tras la visita de Javier Milei. La acción artística ocurrió luego de que el Gobierno resolviera trasladar el sable histórico desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos, en el Cuartel de Palermo.

Después de la polémica por el sable corvo: intervinieron una figura de San Martín en San Lorenzo . @joaquines.ar

Desde este domingo, el sable corvo del general San Martín ya se exhibía en el Gran Hall de los Símbolos del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en la avenida Luis María Campos 554. “De este modo, el arma emblemática del Libertador regresó al lugar que nunca debió haber abandonado: la institución creada por el propio San Martín y custodio de su legado histórico”, informó Presidencia de la Nación.

“[El sable] es más que un objeto histórico: es una reliquia nacional que tiene incrustada en ella el alma de nuestra nación y que porta también el espíritu de la independencia y la certeza de que somos un país soberano”, dijo el presidente Milei durante el acto por el 213.º aniversario del Combate de San Lorenzo realizado en el histórico Campo de la Gloria. El mandatario agregó: “Mientras permanezca resguardado, sabremos que somos argentinos y que nuestra misión de llevarle libertad al continente sigue más viva que nunca”.

El presidente Javier Milei participa del traspaso del sable de general San Martín al regimiento de granaderos ,durante el acto de conmemoración de la batalla de San Lorenzo, en esa misma ciudad. Marcelo Manera - LA NACION

Expresiones artísticas en los próceres

Este tipo de intervenciones son habituales en el trabajo del joven rosarino. No es la primera vez que el artista coloca una lágrima azul en el rostro de alguna personalidad destacada en la historia argentina. Tiempo atrás, hizo lo mismo con la escultura de Manuel Belgrano que hay en el Monumento Nacional a la Bandera. “Perdón por este presente, no te merecemos”, escribió entonces en la publicación que acompañó la foto.

Según el medio santafesino La Capital, @Joaquines nació en la Base Naval Puerto Belgrano y se crió en un Batallón de Infantería Marina en Tierra del Fuego. Se mudó a la ciudad de Rosario para estudiar y donde ahora trabaja como arquitecto, es investigador del CONICET y docente.