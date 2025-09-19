en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Las primeras definiciones del embajador designado por Trump para la Argentina tras ser confirmado en EE.UU.
WASHINGTON.- Luego de recibir la aprobación final del Senado norteamericano en una votación en bloque este jueves, el médico y empresario Peter Lamelas, embajador para la Argentina designado por Donald Trump, señaló que buscará “alinear los intereses” de ambos países y “reducir las barreras comerciales”.
