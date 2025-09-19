Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

LA NACION
Las primeras definiciones del embajador designado por Trump para la Argentina tras ser confirmado en EE.UU.

Guillermo Idiart

WASHINGTON.- Luego de recibir la aprobación final del Senado norteamericano en una votación en bloque este jueves, el médico y empresario Peter Lamelas, embajador para la Argentina designado por Donald Trump, señaló que buscará “alinear los intereses” de ambos países y “reducir las barreras comerciales”.

