Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Ricardo Bussi usó un viejo video con Milei pidiendo que lo voten y los libertarios lo acusan de engañar al electorado

El candidato a diputado por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, recicló un viejo spot de campaña de las elecciones a gobernador de Tucumán de 2023, cuando era el candidato de La Libertad Avanza en esa provincia, como propaganda para las elecciones legislativas de este domingo, aunque ya no forma parte de esa fuerza política. Su difusión causó confusión entre los electores e indignación en el entorno del presidente Javier Milei.

