La candidata de Milei, que se hizo una rinoscopia, denunció a un dirigente de Pro y se defendió de las acusaciones de narco

En un coletazo impensado, el escándalo que involucra al libertario José Luis Espert hace pie en la campaña de Río Negro. Lorena Villaverde, candidata a senadora de Milei en aquella provincia, denunció por “calumnias e injurias” a Juan Martín, su rival de Pro en la contienda del 26 de octubre, por haberla vinculado con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Federico “Fred” Machado, imputado por lavado y narcotráfico en Estados Unidos. El dirigente amarillo la cuestionó públicamente por querer silenciarlo mediante un bozal legal solicitado ante la Justicia. Pero no fue el único intento de Villaverde por acallar las acusaciones. En las últimas horas, la diputada libertaria se sometió a una rinoscopia que compartió en redes sociales para despejar cualquier tipo de sospecha sobre presuntos nexos con el narco.

En la denuncia a la que pudo acceder LA NACION, Villaverde acusa a Martín de “calumnias e injurias”. Entre otras cosas, por haberla vinculado a Machado, a través de Cicarelli, al que presenta como “una persona que permanentemente está con ella”.

"Hay una querella penal por calumnias e injurias y una mediación civil y perjuicios que generaron sus declaraciones difamatorias."

"Se solicitó que el magistrado intime a Juan Martín a abstenerse de seguir difamando, mientras se tramita la causa. Ese requerimiento está pendiente de resolución. No es censura: es una medida de protección judicial frente a una campaña de falsedades", agregó. "El que lo siga haciendo es doloso"

Villaverde responsabiliza a Martín de haberle atribuido “una serie de hechos ilícitos, que fueron reproducidos por todos los medios de comunicación”, días después de haber roto la alianza que el partido amarillo había sellado con LLA en Río Negro, “de manera sorpresiva y sin razones plausibles”. Todo ello, según sostiene en la presentación judicial, en “perjuicio” de su propia candidatura en la provincia.

A lo largo de la presentación judicial, la diputada se vale de algunas declaraciones públicas que Martín hizo a la prensa, en las que sugiere un vínculo con Machado, y habla de una relación cercana con Ciccarelli. También incorpora otras en las que el candidato amarillo denuncia una supuesta venta de terrenos fraudulentos en las grutas. Además, le endilga al postulante de Pro haberle reclamado al Presidente que la aparte de la contienda electoral. Aunque no lo menciona en el escrito, el dirigente de Pro también la señala por una vieja causa, -que data de principios de los 2000-, por tenencia de drogas en Estados Unidos, y por la que actualmente no puede ingresar al país.

Ante la consulta de LA NACION, el dirigente de Pro le restó importancia a la embestida judicial impulsada por Villaverde y aseguró que todavía no fue notificado. “¿Cómo voy a calumniar a alguien reproduciendo lo que dice todo el mundo?, ironizó Martín. “Es una burra. Los legisladores tenemos inmunidad de opinión”, apuntó, respaldándose en los fueros parlamentarios. “Voy a seguir hablando”, desafió luego.

"Los dichos de Juan Martín no fueron una opinión política, sino una acusación falsa de delito. Cuando alguien cruza esa línea, no se trata de debate democrático, sino de difamación. Y frente a la mentira, se responde con verdad y con Justicia", respondió el entorno de Villaverde.

En efecto, no es el único que sospecha de su conexión con Machado y alude a una relación de cercanía con Cicarreli. A fines de agosto, el diputado de Unión por la Patria, Martín Soria -hoy candidato a senador por el kirchnerismo en Río Negro- invocó esta cuestión durante una sesión en el recinto. “Ciccarelli estuvo en las gradas de este Congreso. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Espert o su actual pareja, la dipunarco de mi provincia, Lorena Villaverde?”, aarremetió,a modo de chicana, sobre la presencia del empresario minero en la Cámara baja durante la asunción como diputada de Villaverde, en 2023. Aquella ocasión quedó registrada en una foto donde se los puede ver a ambos en los balcones del palacio legislativo.

De esta forma, Soria se jactó de que Villaverde mantenía una relación personal con Ciccarelli y además lo identificó como el propietario de la camioneta blindada Jeep Grand Cherokee que Espert utilizó en su campaña presidencial de 2019, la misma que después el propio diputado libertario, actualmente investigado en la Justicia por lavado de dinero, admitió que formó parte de los vehículos que Machado le prestó.

Pero las críticas a Villaverde se expandieron hacia las filas libertarias representadas también en la provincia que gobierna Alberto Weretilneck por el candidato a senador Ariel Rivero, de la fuerza Primero Río Negro, cercana a Javier Milei. “Espert, no te vayas sin Lore. Hacelo por todos los rionegrinos. Merecemos candidatos con Ficha Limpia”, demandó Riverto en su cuenta de X. “Dejen de dañar el proyecto nacional que encabeza nuestro Presidente. Los delincuentes tienen que ir a dar explicaciones a la Justicia”, agregó.

Una diputada libertaria salpicada por la denuncia a Espert se hizo una rinoscopia

Con múltiples frentes abiertos en plena campaña electoral, Villaverde se concentró en silenciar al candidato de Pro, pese a las alianzas que mantienen los violetas con los amarillos en diversos distritos y luego que la Casa Rosada celebrara haber recuperado el diálogo con el líder del partido, Mauricio Macri.

La relación entre ambos quedó erosionada tras el cierre de alianzas, cuando Martín dio el portazo y rompió con el acuerdo electoral que incluso llegó a firmar en el despacho de Villaverde en diputados.

En la segunda vuelta, en una chacra en Cipolletti, se bajó Ciccarelli para repartir boletas porque el Pro había decidido fiscalizar en segunda vuelta.

“La Argentina está como está por tibios, hipócritas y especuladores como vos, Juan Martín. Socio de Soria, Massa y Cristina. Bancado por el gobernador. Hace 25 años vivís de la política. Usás la provincia para tus negocios personales”, indicó la actual diputada y candidata a senadora. Y añadió: “No hay medias tintas: o estás con Milei o estás contra él. Los tiempos cambiaron. Guardate las operaciones. La gente ya eligió libertad. El delincuente, parásito y vago sos vos, Juan Martín”.

El candidato del Pro contestó: “Lorena, no te pongas nerviosa. Si estás con ganas de hacer descargos, mejor negá que figurás en registros judiciales de Estados Unidos por tráfico de cocaína. Negá que conseguiste un préstamo del Banco Nación por 225 millones que primero te rechazaron en Cipolletti, para comprar una casa que no aparece en tu declaración jurada. Negá que la Justicia te investigó por un sorteo millonario en el Club Las Grutas. O negá que fuiste demandada y embargada por venta irregular de terrenos. Si todo eso son operaciones, salí a aclararlas en vez de hacerme acusaciones absurdas. Los rionegrinos merecen saber qué antecedentes tienen los que pretenden representarlos en el Senado”.