Javier Milei recibió en Casa Rosada a Pedrito, un niño de diez años que apoya al Gobierno

El presidente Javier Milei recibió este lunes en su despacho de Casa Rosada a Pedrito, un niño de diez años que cobró notoriedad pública tras expresar su apoyo al Gobierno en diferentes entrevistas televisivas. Además, el mandatario le regaló libros y le indicó en qué orden debía leerlos para profundizar en las ideas libertarias. El encuentro se produjo durante una entrevista conducida por el periodista Roberto Funes en la que también participó la madre del menor.

Durante el intercambio, el niño sorprendió al presidente con una pregunta vinculada a algo ocurrido en el Tedeum por el 25 de Mayo: “¿Qué pasó que no saludaste a Villarruel ni a Macri?”, preguntó Pedrito. Entre risas, Milei respondió: “Roma no paga traidores”, volviendo a expresar la frase que publicó en su cuenta de X cuando estalló esta polémica. Sin embargo, la madre del niño y el periodista explicaron que Pedrito defendió la actitud del mandatario frente a las críticas recibidas: “Dejen a Milei ser Milei”, contó que dijo cuando criticaban al Presidente por ese gesto.

El jefe de Estado, por su parte, reiteró su visión optimista sobre el rumbo económico del país. “La Argentina lleva 90 años tratando de hacer el camino fácil. En 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales y dos tercios de esa mejora se van a ver en los primeros diez años. Así que se vienen diez años gloriosos”, afirmó Milei.

El Presidente también se refirió a su futuro político. Ante la pregunta de Pedrito sobre si se postulará nuevamente, respondió: “Si las condiciones ameritan, lo haré, pero igual en el fondo, la reelección va a depender de la gente, no de mí. Eso sí, si soy reelecto, después del 2031 no me van a ver más. Me voy a ir”, aseguró.

Además, el mandatario destacó algunos datos sobre la gestión. “Cuando llegué al gobierno, la pobreza era, cuando la sinceramos, del 57%. Hoy es de 35%, bajó 22 puntos. Sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Ahora la realidad es que no está terminado el trabajo, nos quedan todavía un tercio de los argentinos para sacar de la pobreza. Es un montón”, señaló.

El primer encuentro de Pedrito con Milei.

Este fue el segundo encuentro que Milei mantuvo con Pedrito. El primero se produjo el 2 de abril, tras la repercusión que generó la aparición del menor en televisión, donde manifestó su deseo de conocer al Presidente. En aquella ocasión, el niño participó del acto en homenaje a los veteranos de Malvinas en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, y luego fue recibido en la Casa Rosada.

Ese día, Pedrito saludó desde el balcón presidencial y posó junto a la motosierra que Milei utiliza como símbolo de su política de ajuste del gasto público. Durante la visita, el mandatario le regaló dos libros autografiados con la dedicatoria: “Para Pedro, por convertirse en un guerrero de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!”.

En aquella primera reunión también estuvo presente Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. “Es un sueño, Milei”, le dijo entonces el niño, emocionado. Por otra parte, Pedrito le contó su deseo de convertirse en ministro de Economía. Durante la charla, ambos conversaron sobre temas económicos, y el niño planteó varias preguntas.