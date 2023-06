Ricardo Bussi hace una mala elección y proyecta dudas sobre Javier Milei

escuchar

Las votaciones en Tucumán tuvieron una revelación adicional al triunfo del peronismo: la mala elección del candidato de La Libertad Avanza en esa provincia, Ricardo Bussi, que no lograba este domingo alcanzar el 4% de los votos.

La performance estuvo muy por debajo de la última elección, cuando Bussi había alcanzado el 14% de los votos.

Es decir, con el apoyo de Milei, el candidato terminó peor que cuando compitió por cuenta propia en la provincia.

El aliado local de Javier Milei quedó lejos a pesar del apoyo directo que tuvo del libertario, que vino dos veces a la provincia para impulsar su candidatura. Bussi volvió a quedar tercero, muy lejos del segundo y de la cima. Incluso, cosechó menos votos que en 2019, cuando lo eligieron 136.613 personas. Fue la séptima vez consecutiva que intenta llegar a la gobernación. Solo una vez estuvo cerca de ganar. Fue hace 24 años, cuando intentó suceder a su padre, pero cayó ante el peronista Julio Miranda después de un recuento de votos que duró casi un mes y fue judicializado.

Bussi había intentado en los últimos días tomar distancia de algunas apreciaciones de Milei. Había dicho que no estaba de acuerdo con eliminar la coparticipación y también admitió que, al menos en el norte, el diputado nacional libertario no tiene la estructura todavía para afrontar una presidencial.

Milei propone la eliminación de la coparticipación en la plataforma electoral que presentó ante la Justicia Plataforma electoral de Milei

A favor de la libre portación de armas, Bussi, de 60 años, también comentó que había dicho que si se cruza a David Adrián “El Dipy” Martínez no lo conoce, pese a que el cantante de cumbia fue presentado por Milei como precandidato a intendente de La Matanza.

En el documento que envió a la Cámara Nacional Electoral, el economista propuso la eliminación de la coparticipación como una de las reformas de tercera generación que piensa aplicar en caso de llegar a la Casa Rosada. Lo hizo dentro del apartado “Diagnóstico y Plataforma Nacional Electoral”. Cuando fue consultado al respecto en Radio Con Vos, Bussi aseguró que no acuerda con esta intención de quien ahora es su jefe político.

“Con Milei tenemos un camino común, pero no quiere decir esto que coincidamos en todo. Él seguro tiene discrepancias de las cosas que yo pienso, como yo tengo discrepancias con él. Hay cuestiones que las tiene que explicar él, para nosotros es suficiente con que nos ayude en esta instancia provincial para dar vuelta Tucumán”, expresó el candidato a gobernador. “Nosotros tenemos elecciones en 10 días y estamos abocados a esta instancia provincial. Después veremos en lo nacional cómo nos acomodamos y cuáles son las ideas que tiene Milei para difundirlas acá. A nosotros nos atañe lo que pasa en nuestra provincia”, insistió, despegándose de las propuestas nacionales del líder libertario.

Pese a eso, dijo que le gustaría ser su armador. “No tiene en el norte la estructura que se necesita para una elección presidencial, así que espero poder aportársela yo”, deseó Bussi, quien contó además que a Milei lo conoció cuando el diputado tenía 24 años e hizo tareas de asesoramiento en la política tucumana, por las producciones de azúcar y tabaco. “Hemos forjado una relación que se convirtió en amistad”, expresó Bussi, pese a que dejó en claro que no suelen compartir almuerzos, cenas, ni fechas especiales. “Tenemos una sociedad política muy importante y esperemos que dé sus frutos”, sintetizó.

Admitió, en tanto, no tener idea de quién es El Dipy, la última figura que Milei sumó a su fuerza. “Nunca hablé con El Dipy. Si se sienta al lado mío, no lo reconozco”, aceptó. Sin embargo dijo: “Javier está buscando gente nueva, buena. Me parece muy bien que gente distinta, de afuera de la política, venga a involucrarse”.

Ricardo Bussi y Javier Milei Twitter @ricardobussi

