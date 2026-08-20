Javier Milei y sus medidas, en vivo: el armado electoral de cara al 2027 y la detención de Cerimedo
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Los hilos de la diplomacia del submundo
Fernando Cerimedo, que fue en su momento asesor de Javier Milei, se ha convertido en protagonista de una crónica policial en Bolivia. Se sospecha que pudo tener alguna responsabilidad en el ataque de dos sicarios contra su expareja Nadia Beller, quien fue baleada y robada en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo recomendó a Beller, que se encuentra embarazada, refugiarse en ese hotel para estar a resguardo mientras recibía información comprometida contra Evo Morales. Él hablaba con ella por teléfono mientras la agredían. Esos episodios de carácter criminal adquirieron en las últimas horas significación política.
La respuesta de Sheinbaum sobre el rol de Cerimedo en América Latina
Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de México, la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, acusó a Fernando Cerimedo de “feminicida” y se refirió a su rol en América Latina.
“Es asesor de varios presidentes de América Latina. El tema central es que aquí hemos denunciado que fomenta la difusión de noticias falsas”, expresó.
“La Derecha Diario es parte de esta red, que opera en países de América Latina y que está vinculado con redes políticas. ¿Quiénes fundaron este medio? Dos personas: Cerimedo, que ayer fue detenido en Bolivia, y Javier Negre”, agregó.
CAF negó vínculos con Cerimedo
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) negó mediante un comunicado de prensa todo vínculo con Fernando Cerimedo luego de que el abogado del argentino, Ernesto Giraldes, asegurara que la entidad pagaba por la consultoría que el asesor le brindaba al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
“Ante versiones periodísticas que circulan en medios y redes sociales de Bolivia, CAF aclara que el señor Fernando Cerimedo no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual, de consultoría ni de asesoría con la institución”, expresó el ente.
“CAF reafirma su compromiso con Bolivia y con las instituciones del país, en el marco del respeto a los procesos internos y las decisiones soberanas de cada Estado miembro. El banco se pone a disposición de las autoridades bolivianas para continuar acompañando, como lo ha hecho históricamente, los esfuerzos orientados al desarrollo sostenible e inclusivo del país”, agregó.
El ministro de Presidencia de Bolivia se distanció de Cerimedo: "Nunca lo vi en los pasillos"
Fernando Aramayo, ministro de Presidencia de Bolivia, se distanció de Fernando Cerimedo, detenido tras un ataque a su expareja, Nadia Beller, y dijo que el gobierno de Rodrigo Paz no tenía ningún vínculo con él.
“No había una vinculación laboral [con Cerimedo], nunca tuvo un cargo. Yo soy ministro desde hace unos días y mentiría si dijera que me lo crucé en algún pasillo. Llama la atención que se haya presentado como asesor. Él no tiene activos a su nombre, lo que correspondería a alguien de la estructura”, sostuvo, en diálogo con TN.
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