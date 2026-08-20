Javier Milei y sus medidas, en vivo: el armado electoral de cara al 2027 y la detención de Cerimedo

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de México, la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, acusó a Fernando Cerimedo de “feminicida” y se refirió a su rol en América Latina.

“Es asesor de varios presidentes de América Latina. El tema central es que aquí hemos denunciado que fomenta la difusión de noticias falsas”, expresó.