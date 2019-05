Jorge Asís: "El plan V no se originó acá, viene de Wall Street"

Asís, en LN+ 01:02

"A Macri le va a costar porque el tema del plan V no se originó acá, viene de Wall Street ", dijo el analista político Jorge Asís en el programa Mesa Chica , que se transmite por LN+ . "Algunos no se atreven a decírselo. Hoy mismo hay dirigentes importantes del Pro que no saben cómo hacer para pedirle a Macri que se corra", agregó.

Más tarde, dijo que el gobierno de Macri fue "muy malo" y criticó la injerencia de Estados Unidos en la política económica local: "Estar sostenido por un Donald Trump que tiene muy mala información. en Estados Unidos tienen malas interpretaciones de informaciones inexactas. Creen que el kirchnerismo tiene algo que ver con el bolivarianismo y es un disparate".

El periodista y escritor se refirió también a la participación de la expresidenta Cristina Kirchner en la cumbre del PJ , dijo que la presencia de la senadora en la reunión no lo sorprendió y afirmó que Cristina será candidata a la presidencia. "Que ella haya ido al PJ a hablar de un frente es su posición política: armar un gran frente político, ella desde Alternativa Ciudadana. Es en la práctica una candidata a presidente de la república".

"Veo en la doctora que hay una especie de abuso de la centralidad en adversidad, y hay algo que de pronto les digo a casi todos los críticos muy frontales del peronismo: el peronismo sin el antiperonismo no es nada. Es el antiperonismo el que le aporta el valor de la épica, es decir, el antiperonismo hoy es un complemento de ese peronismo que otra vez tiene la centralidad", dijo después.

Sobre la suspensión del primer juicio oral y público contra la exmandataria, destacó: "Al cristinismo desde la Justicia no lo combatís". Asimismo, señaló que los analistas políticos sostienen que Cristina "está igual que antes o tal vez peor" y que no hay que compar "el verso de que es una yegua herbívora".

El rol de Carrió

Ante la consulta del rol protagónico que tomó la diputada Elisa Carrió en la campaña de Mario Negri como candidato a gobernador en Córdoba, sostuvo que fue una campaña mal manejada, y que Carrió "le hizo un severo daño a su candidato político".

"Tendría que haberse resuelto de otro modo eso. Los radicales le dieron mucho a la coalición gobernante, le dieron territorialidad, perder irresponsablemente en Córdoba. yo digo que el macrismo llega al poder gracias a tres 'c', corriente clasista y combativa: Clarín, Córdoba y Carrió. Carrió le aportó el insumo de la transparencia que es muy importante, y acá, en esto, patinó. Porque ella llega 10 días antes, con lodo, y creer que con lodo podía más o menos modificar los valores, acusar. metió una pata de la que se disculpó", acusó.

Si bien dijo admirar a Carrió porque "pone la cara" señaló que "en la grande ha sido muy perjudicial para su propio proyecto político".

