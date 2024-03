Escuchar

El conductor radial Jorge Lanata, realizó este jueves por la mañana un áspero análisis sobre el discurso del presidente Javier Milei en el Colegio Cardenal Copello, institución educativa en que la que el Jefe de Estado cursó sus estudios primarios. La alocución que se dio en el marco del inicio del ciclo lectivo 2024. En Lanata sin filtro, el periodista habló sobre “adoctrinamiento”, recordó a La Cámpora y arremetió contra el Jefe de Estado al decir que habla “como un vecino de acá a la vuelta”.

“Ayer el Presidente fue a dar un discurso al Colegio Cardenal Copello, que fue donde él estudió, y empezó toda una controversia respecto de si el discurso era adoctrinamiento político. [Javier] Milei abrió el ciclo lectivo. El jefe de Estado dijo, entre otras cosas, que ‘la educación pública es un mecanismo de lavado de cerebro’, ‘los contenidos están re contra rojos también en la educación privada’, ‘estábamos tan contaminados de socialismo, teníamos tanto rojo encima que lo natural era que la rebelión fuera liberal’. Por último dijo que el aborto era asesinato agravado por el vínculo”, introdujo el expresentador de Periodismo Para Todos (PPT).

En esa línea, polemizó: “Yo pensaba cuando leía esto… Puteábamos a La Cámpora cuando iba a un colegio a hablar y acá nadie dijo nada. Más allá de que uno puede estar o no en teoría con cualquiera de estos puntos, Milei habla de que la educación es un mecanismo de lavado de cerebro. En cierto punto sí. La educación te enseña, por ejemplo, la propiedad privada. Ahora, una cosa es que vos pienses eso y otra cosa es que haya un tipo ahí en un colegio diciéndotelo”.

También discrepó con las formas de expresarse del mandatario. Durante su discurso, Milei habló de los “asesinos de los pañuelos verdes”, se mofó de “los zurditos” y deslizó parte de un chiste subido de tono frente a un auditorio repleto de niños y adolescentes: “El burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro... ¿Se entendió, no?”. “Gran parte del tiempo, Milei no es consciente de su rol. Habla como un panelista o un vecino de acá a la vuelta”, sentenció Lanata.

La actitud de Milei ante el desmayo de dos alumnos, mayor objeto de críticas

Durante el acto del que participó el Presidente, se desmayaron dos jóvenes. En ambas oportunidades, el mandatario bromeó con que sus menciones a la izquierda hicieron sentir mal a los alumnos al punto de hacerlos caer al suelo. Gran parte de las críticas de sus detractores estuvieron centradas en aquellos episodios. Saltaron a responderle en redes sociales las extitulares de AySA Malena Galamarini y del Inadi Victoria Donda; y los diputados Leandro Santoro y Myriam Bregman.

Se sumó Donda, que cuestionó muchas veces al mandatario y sobre todo cuando cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, organismo que ella condujo. “Como dijo (el escritor) Martín Kohan hace poco: ‘Está de moda ser cruel’. Lo que ocurrió en este colegio fue una muestra más de la inhumanidad del Presidente, quien en vez de ayudar al joven que se desmayó a su lado, continuó con su discurso lleno de chicanas. Sin palabras”, remarcó.

También de Unión por la Patria (UP), otro de los que fustigó a Milei fue Santoro. “El Presidente usa el inicio de clases para bajar línea política en un auditorio con chicos. Una alumna se desmaya, se detiene un segundo y sigue. Al rato se desmaya otro chico, hace otro chiste sobre el comunismo y vuelve a continuar”, enumeró el dirigente porteño. “¿Anadie le parece una locura tanta insensibilidad? No es solo políticamente incorrecto, ¡lo es humanamente!”, se quejó.

A ellos se sumó la diputada de la izquierda Bregman, que cuando era candidato tildó de “gatito mimoso” a Milei y ahora emitió un mensaje corto pero contundente. “Un pibe se desmaya y Milei se burla. Una vergüenza”, sentenció, también a través de un posteo en sus redes sociales.

Las frases más polémicas de Javier Milei durante su discurso en el Copello

“Mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre. Juro que no los nombro más”, expresó, luego de que se desmayaran dos alumnos en cuestión de minutos.

es tan peligroso que genera problemas siempre. Juro que no los nombro más”, expresó, luego de que se desmayaran dos alumnos en cuestión de minutos. “Tenemos una convicción fuerte de que la madre de todos los males es el déficit fiscal, que después tiene distintas manifestaciones. Después lo que hacen los inmorales de los políticos... ¿ Ustedes cómo se sentirían si sus abuelos se fueran de joda y les pasaran la cuenta a ustedes ? Estarían re calientes”.

? Estarían re calientes”. “Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasar la factura a generaciones que ni siquiera nacieron y algunos además intentan matar: los asesinos de los pañuelos verdes ”.

”. “Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo ”.

”. “Los jóvenes llevan menos tiempo en el mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública ”.

”. “ ¿Otro más? Uh… ”, fue lo que dijo cuando se desvaneció uno de los escoltas que estaba parados detrás de él.

”, fue lo que dijo cuando se desvaneció uno de los escoltas que estaba parados detrás de él. “El burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro... ¿Se entendió, no?”.

“Hay mucha gente que es socialista sin saberlo. Y ahí me paré en Davos y casi que les dije ‘ustedes son todos unos zurditos ’”.

’”. “Está lleno de videos de profesores maltratando alumnos por oponerse a la opresión kirchnerista”.

