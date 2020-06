Crédito: Captura de video

22 de junio de 2020 • 00:40

El periodista Jorge Lanata repasó en el editorial de su programa Periodismo para Todos (eltrece) algunos de los temas más resonantes de la semana, entre los que destacó el banderazo en rechazo a la intervención del Grupo Vicentin; el pedido de pensión vitalicia de Amado Boudou y la renovación de los permisos de circulación. Una vez más, el periodista reparó sobre la extensión de la cuarentena y apuntó al Gobierno por su manejo al respecto. "No aprovechen la pandemia para tratar de imponer algo que no se votó", advirtió.

El conductor televisivo hizo una distinción entre pandemia y cuarentena y señaló que la primera se debe a un hecho que depende de Dios y de la naturaleza, mientras que el confinamiento responde al Estado.

"La pandemia llevó a que la presencia del Estado fuera casi total. El kirchnerismo siente que ninguna propiedad es del todo tuya o mía". Y, al respecto, agregó: "Ellos sienten que son el pueblo, dicen 'somos todo el pueblo', ¿y si ellos solos lo son, nosotros qué somos?".

"No aprovechen la pandemia para tratar de imponer algo que no se votó. La gente le tiene miedo a la pandemia, no a la cuarentena, y mucho menos a dejarse pasar por encima", sentenció el conductor televisivo. "Que el Estado subsidie no quiere decir que tiene que llenar la ciudad de afiches diciendo 'lo hicimos nosotros', que ayude a las empresas no es que se agazape para ver qué puede hacer con ellas", criticó.

En ese sentido, se refirió a la intervención de Vicentin. "Al Gobierno se le complicó el tema porque el viernes el juez del concurso restituyó temporariamente al directorio de la cerealera. El interventor designado por el Gobierno ahora queda solo como 'veedor'. El tipo les contó a todos sus amigos que iba como capo y lo mandaron a sacar fotocopias", ironizó.

Y remató: "El Gobierno desistió de mandar el proyecto de expropiación al Congreso y pondría en marcha el plan de Perotti, que propuso intervenir y no expropiar. Pero lo más difícil de la decisión fue elegir quién se lo iba a contar a Cristina".

Por otro lado, aludió a la polémica que se generó en torno al reclamo de Amado Boudou al Estado por el pago retroactivo de su pensión vitalicia como vicepresidente y apuntó también contra el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien emitió un dictamen a favor de que Boudou reciba esa pensión.

"Boudou percibía ese haber hasta que la Oficina Anticorrupción dijo, en 2018, que no le correspondía por haber sido condenado por delitos contra la administración pública. Gracias a Zannini, Amado podrá recibir unos 400.000 pesos por mes, más lo adeudado", señaló Lanata.

Y continuó: "¿En qué anda Zannini, además de hacerle favores a Boudou? Estuvimos averiguando, y el 'chino' armó su propia estructura en la Procuración y es el escudo legal de Cristina. Creó, además, una revista que se llama Broquel. En su último número escribió sobre Belgrano, el héroe patrio favorito de la vice. La publicación tiene entre sus plumas a Eugenio Zaffaroni".

En su editorial, Lanata también se refirió a las recientes medidas de circulación. "El miércoles a la noche Alberto anunció que al día siguiente caducaban los permisos para viajar en transporte público, que solo podían transitar los esenciales, algo que ya se había anunciado el 27 de mayo. Al final no hacía falta comprar tanto papel higiénico, con todos los permisos que te hicieron sacar ya era suficiente", ironizó.

Y también, el periodista opinó sobre la polémica que se generó en torno a los runners. "Según un 'paper' que tiene Alberto, la pandemia no se habría generado en Wuhan sino en los bosques de Palermo cuando un runner venía corriendo muy rápido, con la boca abierta, se tragó un murciélago, tropezó y se chocó con un pangolín", agregó con humor.