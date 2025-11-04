Jorge Macri habló del embarazo de su esposa, María Belén Ludueña

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio una conferencia de prensa esta mañana junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y aprovechó para hablar sobre el embarazo de su esposa, la periodista María Belén Ludueña, confirmado en las últimas horas.

El dirigente de Pro, que ya es padre de dos varones y una mujer, se mostró feliz con la novedad y contó que desde hace tiempo buscan tener un hijo juntos.

“Cuando estuvimos en Madrid, [el alcalde] José Luis estaba esperando, muy cerquita de ser padre, así que fue uno más de los que me convenció de que vale la pena dar una nueva chance a la vida aunque uno sea un poquito más grande", dijo Macri, de 60 años.

María Belén Ludueña y Jorge Macri bailando juntos

“Tengo tres hijos maravillosos, son lo más perfecto de mi vida, y tenía ganas de darme una chance más y hacerlo con Belén, mi pareja, a la que amo y con la que tengo mi proyecto de vida", aseguró.

Asimismo, contó que con la periodista -de 39 años- están “muy felices” y reconoció el esfuerzo de su mujer: “No fue fácil, ella puso el cuerpo, tuvo los altos y bajos normales de un tratamiento”.

Dijo también Macri que la idea de los dos era que Ludueña pudiera contar la noticia el lunes, cuando comience su nuevo ciclo en El Trece, pero la información se filtró antes: fue revelada el lunes por la noche en LAM, programa que conduce Ángel de Brito.

“Siempre estas cosas se terminan sabiendo”, lamentó y siguió: “Pero estamos muy felices, es una bendición. Resta esperar, va poquito tempo, está todo bien, sanito, pero hay que esperar más o menos hasta fines de abril”.

Tras la confirmación en LAM, Ludueña utilizó sus redes sociales para hablar de su embarazo y agradeció a la Virgen de Lourdes, de la que es devota.

“¡Todo este amor y más es para vos mi vida! Así te esperamos. Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan hace tiempo. ¡Vamos a ser papás!“, exclamó en Instagram.

Minutos después, posteó Macri. “Hoy quiero compartir una de las noticias más lindas de mi vida. Junto a María Belén estamos esperando un hijo. Soy padre ya de tres maravillosos hijos que son lo más lindo que me pasó en la vida. Ahora llega esta bendición junto a Belén. Ser padre te cambia todo: es el desafío más lindo, el más profundo, el que te empuja a ser mejor”, reflexionó y le dejó un mensaje a ella: “Te amo mi vida, gracias por hacerme tan feliz. Vas a ser una gran madre”.

También agradeció el cariño a los amigos, allegados y seguidores de la pareja.

Macri y Ludueña se casaron en noviembre de 2022, después de tres años de relación.