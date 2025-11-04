María Belén Ludueña confirmó su embarazo y espera su primer hijo con Jorge Macri

María Belén Ludueña confirmó este lunes por la noche estar embarazada y a la espera de su primer hijo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En un posteo de Instagram, Ludueña escribió: “¡Todo este amor y más es para vos mi vida! Así te esperamos. Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas“. La noticia fue confirmada asimismo por fuentes del gobierno a LA NACION.

En mayo de este año, la conductora de Mujeres Argentinas había expresado su deseo de convertirse en madre. “Estoy atravesando momentos difíciles. Como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá y eso también afecta”, había revelado entre lágrimas tras un cruce entre Macri y una panelista del programa.

Ludueña y Macri comenzaron su relación a fines de 2018, luego de conocerse en un programa de televisión. En agosto de 2024, la propia Ludueña rememoró en La noche de Mirtha Legrand: “Lo conocí trabajando en un programa de tele... Yo hacía una columna en un programa de Canal 26 y él se acercó. Siempre fue respetuoso”.

“Cuando lo conocí, dije: ‘Qué buena onda tiene este tipo’. Me había caído muy bien. Me acuerdo que buscó alguna excusa para pedir mi teléfono y yo no le daba mucha bola. Tenía algunos prejuicios porque se dedica a la política y, además, es más grande que yo", precisó entonces la ahora esposa del alcalde de la Ciudad.

Y completó: “Lo primero que le pregunté fue si estaba soltero y hacía siete u ocho años que estaba separado. Y un día, después de algunas experiencias no tan buenas, dije: ‘Me parece que está bueno conocer a alguien que, después de un año, me escribía, cada vez que era Año Nuevo, Navidad, Pascua’. Me cambió un montón”.

Con el tiempo, la pareja comenzó a mostrarse públicamente y convivió en un departamento en La Lucila, Vicente López, cuando Macri todavía era intendente de aquel partido bonaerense. “Vivimos juntos desde hace tres años y medio, y queremos dar el siguiente paso”, contaba en julio de 2021 a la Revista ¡Hola!.

Ese “siguiente paso” fue el casamiento, celebrado el 12 de noviembre de 2022 en una ceremonia íntima y posterior festejo en el Hotel Alvear, al que asistieron figuras del ámbito político y televisivo. “Queríamos una boda sencilla, con mesas largas y livings, para que todos se sintieran cómodos”, contó a Para Ti días antes del evento.

Ya como matrimonio, y tras una luna de miel de la que ambos disfrutaron en París, Francia, Ludueña acompañó distintas actividades públicas de Macri, en especial durante la campaña porteña de 2023. Mientras el primo de Mauricio Macri está abocado a la gestión porteña, su compañera de vida continúa desarrollándose en la televisión.