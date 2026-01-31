Jorge Macri le lanzó un dardo al kirchnerismo y un ministro de Kicillof le respondió

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la recuperación de un edificio del gobierno nacional que había sido -según denunció- usurpado hace más de 40 años y, tras el operativo, apuntó contra la gestión de Axel Kicillof. “Si quieren okupar, vayan al conurbano, que ahí seguro los dejan. Acá no”, chicaneó el dirigente de Pro. La declaración derivó en una respuesta por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. “No es culpa de nadie más que de ustedes”, replicó el funcionario bonaerense.

“Después de dos décadas, hacerse los vivos por redes sociales es una estafa a sus propios votantes. La obligación de un gobierno es prevenir y actuar, no usar los problemas para la tribuna”, apuntó Alonso contra el jefe de Gobierno porteño, en un descargo difundido este viernes por X.

“La Ciudad que muestran como vidriera hoy está llena de gente durmiendo en la calle, violencia cotidiana y olor a pis, como señaló un dirigente que fue parte de su espacio”, sumó el funcionario bonaerense, en alusión a una definición que había utilizado el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña legislativa, cuando cuestionó a la gestión macrista por la falta de limpieza en el distrito.

“Gobiernan la Ciudad desde hace casi 20 años. Si hay usurpaciones, delito y descontrol en CABA, no es culpa de nadie más que de ustedes”, arremetió Alonso. “Nada de eso se resuelve mandando gente “al conurbano” ni con frases sobradoras", agregó luego.

“Menos acting, menos desprecio, y más hacerse cargo del desastre que dejaron crecer”, concluyó Alonso.

Las críticas de Alonso se dan luego que el mandamás porteño anunciara este jueves la recuperación de un edificio, ubicado en Tucumán 1727, en el barrio porteño de San Nicolás, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Según denunció Macri, el inmueble había sido tomado hace 40 años y desde entonces “registraba numerosas denuncias por hechos de inseguridad y ruidos molestos”.

A su vez, el mandatario local acompañó su mensaje en las redes con un video que daba cuenta del amplio operativo desplegado en el lugar, cuyas imágenes del interior exhibían banderas y cuadros de la expresidenta Cristina Kirchner y del gobernador Axel Kicillof.

El jefe de Gobierno porteño acompañó las imágenes con un dardo dirigido a Kicillof. “Si quieren okupar, vayan al conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no”, sentenció.

Pero no fue la única declaración de Macri leída por la administración bonaerense como una embestida. Este jueves, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, había calificado de “mezquina” la decisión de la Ciudad de cobrar la atención médica pública a extranjeros, una medida que el jefe de Gobierno ratificó recientemente a través de redes sociales y declaraciones a la prensa.

El cruce entre las administraciones porteña y bonaerense también se da en relación a otra cuestión de alcance nacional, promovida por la Casa Rosada: la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa -que enfrenta al gobierno de Kicillof con la Nación- es apoyada por Jorge Macri.

En las últimas horas, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, publicó un artículo en el que sostuvo que modificar la edad “no resuelve nada por sí mismo” y advirtió que la medida no atacaría “los problemas de fondo”.