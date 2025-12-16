Jorge Macri organizó un evento en el Teatro Colón con embajadores y empresarios

En el marco de los festejos y cierres de fin de año, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri organizó un evento en el Teatro Colón —símbolo de la cultura de la Ciudad— en el que reunió a varios embajadores, empresarios y a otras personalidades referentes del sector privado.

En un comunicado difundido por el gobierno de la Ciudad se puede ver al funcionario en el saludo de fin de año con representantes del cuerpo diplomático, líderes religiosos y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A su vez, estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y otros integrantes del Gabinete.

Macri junto con Ludueña; el presidente de DAIA, Mauro Berenstein, y Eliahu Hamra, Gran Rabino de la AMIA.

En un discurso que brindó frente a todos los asistentes, consideró que la ciudad de Buenos Aires es una “capital global” que tiene una identidad construida a partir de la “diversidad cultural y la convivencia”. En este sentido, subrayó el rol del sector privado como “motor clave en el desarrollo” y el de las organizaciones como “pilar del diálogo”.

El Jefe de Gobierno, María Belén Ludueña, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie.

A su vez, Macri resaltó la importancia de fortalecer los vínculos institucionales e internacionales para seguir construyendo una Ciudad que “respira libertad, en donde la convivencia segura y pacífica se valora y se defiende, en donde los porteños encuentran condiciones para progresar y quienes llegan descubren una ciudad hospitalaria y cercana”.

Macri junto a Helal Massud y Omar Abboud, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Centro Islámico de la República Argentina.

Entre los asistentes se encontraban también el presidente de DAIA, Mauro Berenstein, y Eliahu Hamra, Gran Rabino de la AMIA; Helal Massud, presidente del Centro Islámico de la República Argentina, y su vicepresidente, Omar Abboud; y Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

En cuanto a la concurrencia de embajadores en Buenos Aires, se mostró junto a Wang Wei, embajador de la República Popular de China; y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, y su esposa, Stephanie.

Macri, Ludueña y Natalio Grinman.

El apoyo al Presupuesto

A principios de diciembre, el jefe de Gobierno porteño y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron una reunión en Casa Rosada. El acercamiento formó parte de los encuentros con gobernadores que lleva adelante el funcionario de Milei para pedir apoyo al Presupuesto y las reformas que impulsa la administración libertaria en las sesiones extraordinarias que comenzaron este 10 de diciembre.

A la mesa se sumó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la legisladora libertaria Pilar Ramírez, principal articuladora de la secretaria general, Karina Milei.

Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; y por su ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, con un planteo claro sobre el conflicto que arrancó en el gobierno de Alberto Fernández y todavía no se soluciona: la deuda por la coparticipación que Nación le debe a territorio porteño.