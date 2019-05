El senador nacional brindó una entrevista luego de ser repudiado por realizar una serie de comentarios machistas contra una periodista

El senador nacional José Alperovich brindó hoy una entrevista luego de ser repudiado por realizar una serie de comentarios machistas contra una periodista. "No sé qué molestó pero pido disculpas", dijo Alperovich.

Hoy a la mañana, el exgobernador de Tucumán y candidato a la gobernación habló con los periodistas Carolina Servetto e Indalecio Sánchez en el noticiero matutino de La Gaceta, e incomodó a Servetto.

"Muy lindo el lugar y esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta", dijo Alperovich sobre la periodista, que no se mostró a gusto con el comentario. Sin tener en cuenta la reacción de la mujer, Alperovich continuó. Consultado sobre qué ocurriría si no asume como gobernador en las próximas elecciones, dijo: "¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos, o la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura", dijo en referencia Servetto.

"Bue", dijo la periodista, e intentó cambiar el rumbo con una pregunta. "¿Por qué rechazó las invitaciones previas al programa, cuando vinieron otros candidatos?", le preguntó Servetto al senador. Alperovich respondió: "No te sale ponerte en mala, ¿sabés? No te sale. A mí me hacés acordar a mi señora vos".

La periodista se quedó callada y su compañero Indalecio Sánchez festejó el comentario del exgobernador. El episodio generó repudio en redes sociales y en organismos de defensa de los derechos de las mujeres.

Más tarde, Alperovich fue nuevamente entrevistado y consultado sobre sus comentarios. "No sé qué molestó pero pido disculpas", dijo en conversación con TN. "Es una gran chica, de corazón, lo menos que yo quiero es ofender a una mujer. Para mí, si hay alguien que yo tengo muy elevada, para mí son las mujeres (sic)", dijo.

"El que está salvando a las familias son las mujeres (sic). Ante esta crisis, la mujer no se puede deprimir, la mujer no le puede decir a los hijos 'no le puedo dar de comer', tiene que salir, si tiene que trabajar de muchacha, trabaja (sic)", dijo.