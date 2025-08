José Luis Espert: “La pesadilla kirchnerista tiene tiempos finitos y se va a terminar en 2027”

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert se mostró convencido este domingo de que el espacio que lidera Javier Milei logrará imponerse ante el kirchnerismo en las elecciones legislativas bonaerenses y nacionales. “La pesadilla tiene tiempos finitos”, dijo. Y pronosticó: “Se va a terminar en 2027″.

Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), Espert se refirió a la posibilidad de que Unión por la Patria (UxP) derrote al oficialismo en territorio bonaerense y fue tajante: “No me lo imagino. Estoy convencido de que vamos a ganar la elección. Trabajo con escenarios probables. Y lo más probable es que eso ocurra”.

“La pesadilla kirchnerista tiene tiempos finitos. Se va a terminar en el 2027. Y sobre esa suposición es que estamos trabajando en una reforma espejo de lo que hicimos a nivel nacional para aplicar en Provincia. Los bonaerenses van ser libres mientras que los verdaderos delincuentes estarán tras las rejas”, sentenció.

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert

A la luz de otros intentos fallidos de destronar al kirchnerismo, José Del Río le preguntó al diputado por qué esta vez será diferente. “Lo extraordinario del fenómeno Milei es que es el primer presidente que ha hecho campaña diciendo que era liberal y hace las reformas que cualquier liberal convencido hubiera hecho. Hace lo que haría cualquier país razonable y hace lo que dice que iba a hacer. Es a prueba de balas”, sostuvo Espert.

Y completó: “Hasta la llegada de Milei, la batalla cultural la ganaba el kirchnerismo con las mentiras del Estado presente y la justicia social entre otras cosas. Durante años lograron meternos todos esos parásitos mentales y la gente compró los buzones. Hoy nosotros, como no ocurrió antes, ponemos una contra batalla. Queremos un Estado más chico, menos impuestos. Y para eso tenemos que luchar contra 100 años de populismo”.

Respecto de los desafíos que le esperan al Gobierno tras el año electoral, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados sintetizó: “Una vez hayamos hecho una buena elección, contaremos con las mayorías necesarias para hacer una reforma impositiva, donde reduzcamos al 10% los impuestos nacionales, una reforma previsional y una laboral. Esta última será la más complicada debido a la presión de las mafias sindicales”.

El presidente Javier Milei junto al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert

También se prestó a hacer un análisis de la situación económica del país y afirmó con vehemencia: “Hay cero riesgo de crisis. Habrá subas y bajas en ciertos meses así como sectores que crezcan más o menos. Pero la tendencia siempre será hacia arriba. Lo mismo con la inflación. Habrá serruchos pero se mantendrá en baja”.

En materia de dólares, el pronóstico de Espert siguió la misma lógica. “El dólar fluctúa. Las tasas fluctúan. Los precios son libres. No hay riesgo de que el dólar valga cualquier precio. Llegará a 1300 o 1400. Pero no hay riesgo de desestabilización así como tampoco hay riesgos de estallido inflacionario”.

“Argentina tiene excelentes perspectivas de acá en adelante. Vamos a tener un crecimiento mínimo 5,5%. El año que viene estaremos en un crecimiento arriba del 3% Vamos a empezar el 2027 bien”, dijo el diputado nacional.

Y cerró con un mensaje para la oposición, jefes provinciales e intendentes: “El Presidente está dispuesto a asumir todos los costos políticos para que se entienda que hay que empezar a hablar de otras cosas que no estén vinculadas a lo fiscal. A los gobernadores e intendentes municipales, no se hagan los piolas y distraídos. Ustedes también tienen que hacer el ajuste del gasto público que no hayan hecho todavía”.