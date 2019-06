"Macrismo y Kirchnerismo son los dos horribles", dijo en el programa de LN+ 00:57

El economista José Luis Espert participó de Mesa chica, el programa conducido por José del Rio emitido por LN+, en un día en el que reafirmó su precandidatura a presidente, a pesar del alejamiento de Alberto Asseff, del partido UNIR. ¿Cuál sería su primera medida como presidente?, se le consultó. "Un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos", respondió Espert.

Este martes Espert consiguió otro sello, el del partido UNITE, el mismo que facilitó la candidatura de Amalia Granata en Santa Fe, y lo presentó ante la Justicia para mantener su candidatura. Resta la definición de la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría.

Durante la entrevista, el precandidato dio su mirada sobre la grieta, fue crítico con el kirchnerismo y con el macrismo y adelantó algunas de las medidas que podría llevar adelante si llegase a triunfar en las elecciones de octubre.

Espert, que consideró que no encuentra nada en común con ninguno de los polos, opinó que el macrismo y el kirchnerismo "son horribles". Más adelante, ratificó sus dichos al decir que no le envidia ningún dirigente al equipo del Presidente. Tampoco al kirchnerismo y remarcó una diferencia: "Al kirchnerismo no solo no le envidio ningún dirigente, sino que al grueso los metería tras las rejas".

"Al grueso del kirchnerismo lo metería tras las rejas", dijo Espert en Mesa chica 00:39

No obstante, destacó algunos aciertos del gobierno de Macri. "El control de cambios y la salida del default", dijo. Y agregó: "También, que el Gobierno dejó de decirle a la sociedad que el gran enemigo era el campo".

Los dichos de Asseff

Sobre las declaraciones de quien iba a ser su compañero de fórmula, Espert dijo: "Cuando uno comete un acto muy impresentable, como Asseff, la única que te queda es tratar de enchastrar al otro. No se sostiene nada de lo que dijo", opinó. Y responsabilizó al Gobierno de Mauricio Macri de querer desactivar su candidatura. "Me han soplado un gran alfil para tratar de que yo no compita. Sin él no tenía posibilidad de competir en la presidencia", dijo Espert.

Las PASO, en debate

"Las PASO son una estafa a los contribuyentes", dijo José Luis Espert 01:15

Sobre las PASO que tendrán lugar en agosto, Espert las consideró como "una estafa al contribuyente". "La gente no da más de pagar impuestos y se hace una encuesta obligatoria a nivel nacional, que no define nada", criticó. Sin embargo, consideró que no se pueden suspender con solo dos meses de anticipación. "Luce como que el Gobierno no quiere correr el riesgo de tener un mal resultado electoral que afecte a la gente de cara a octubre", dijo.

Universidades

"La universidad tiene que ser arancelada", opinó Espert 01:05

"Creo que tiene que ser arancelada", definió Espert, que opinó que hay una disociación entre el que asiste a la universidad y el que la paga. "Hay chicos que nunca van a estudiar y están pagando impuestos cuando consumen alimentos", ejemplificó. Y dijo: "Hay que usar esa plata para financiar becas para los que tengan mejores promedios y si queda para armar un fondo de becas para mandar a los chicos a hacer sus doctorados a afuera. Argentina tiene que salir de la xenofobia educativa en la que vive", opinó.

El economista sostuvo que el área de la salud es como la educación. "Cuesta un montón de plata y tampoco está conectado el que consume con el que paga".