Juan Grabois criticó la economía de Sergio Massa: “No podemos aceptar una Argentina que crece y no distribuye”

El precandidato a presidente por Unión por la Patria Juan Grabois abogó este lunes por la tarde, a través de sus redes sociales, por la disposición de medidas que permitan mejorar la situación salarial de los trabajadores. Entre ellas, volvió a exigirle a Sergio Massa la implementación de un Salario Básico Universal.

“Lo que no podemos seguir aceptando es una Argentina que crece pero no distribuye. Nuestro pueblo trabaja mucho, pero el salario no alcanza. Aumento salarial para trabajadores registrados, salario universal para trabajadores informales en transición a la formalidad”, pidió con premura el dirigente social en Twitter.

El posteo de Grabois se produce en respuesta a un artículo de El Destape, que advierte sobre el crecimiento de la brecha de ingresos y la necesidad de trabajar más para llegar a fin de mes. Señala además que la mayoría de los trabajadores están por debajo de la canasta básica y asume que el problema es de distribución.

El descargo de Juan Grabois en Twitter en relación con el crecimiento de la brecha de ingresos en la Argentina Captura de Pantalla

En julio del año pasado, tal y como había manifestado previamente ante Martín Guzmán y Silvina Batakis, el referente del MTE pidió por primera vez al designado ministro de Economía Sergio Massa “medidas urgente para frenar la pobreza y la indigencia”. Entre ellas, remarcó la necesidad de poner en marcha un “Salario Universal Básico para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones”. “Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando”, coronó.

Igual que a Batakis y Guzman, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos. pic.twitter.com/duGabj6Pyb — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 29, 2022

Días antes, Grabois había cruzado a la portavoz presidencial Gabriela Cerruti por el mismo motivo, luego de adujera que la medida no era viable por la falta de recursos. “No está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina, de avanzar con un proyecto”, señaló Cerruti en su tradicional conferencia de prensa.

A ello, el dirigente social respondió: “Con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales lo tendrían. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo... y hagan las cuentas de nuevo”.

Los últimos números del Indec en materia salarial

De acuerdo al último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dado a conocer el pasado mes de abril, el salario evolucionó un 5,7% mensual contra una inflación que crecía a un ritmo del 8,4%. De tomarse los primeros cuatros meses del año, trepó un 29,1% contra un proceso inflacionario que llegó al 32% acumulado. Finalmente, y en términos interanuales, el salario alcanzó un 103,8%, cinco puntos por debajo de la inflación. El sector no registrado, por su parte, sufrió una retracción donde el índice salarial fue del 4,8% mensual, del 27,1% en el acumulado hasta abril y del 77,5% interanual.

