Juan Grabois denunció que difundieron información “falsa” sobre su salud

El dirigente Juan Grabois denunció que difundieron datos falsos sobre su salud y lo enmarcó en la competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, donde busca encabezar una lista de candidatos a diputados.

En las redes sociales había circulado la información de que Grabois había sido internado en el sanatorio Cemic, del barrio de Saavedra.

El referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) expresó este viernes que “el diagnóstico coronario que gente inescrupulosa y sin límites éticos filtró y difundió preocupando a mis familiares, amigos y compañeros es completamente falso”.

Grabois confirmó que fue atendido por “un dolor en el pecho” y que “todos los estudios” le dieron “bien”.

“Como docente asalariado registrado del sector universitario tengo el privilegio de contar con una obra social (DOSUBA)”, informó a través de las redes sociales, frente a los cuestionamientos que había recibido por asistir a un sanatorio privado.

El candidato a diputado hizo una defensa del sistema de la salud público de la Argentina como “un factor de igualación social”. Sostuvo que se encuentra “en crisis” y que “ahora lo están intentando matar”.

“Aprovecho para reconocer a los trabajadores de limpieza, camilleros, kinesiólogos y enfermeras que son el corazón del sistema de salud aunque los traten como personal de segunda. Por supuesto, también a los médicos que no se creen miembros de una casta superior y tratan dignamente a sus pacientes y compañeros de trabajo. Por suerte son muchos”.

Grabois venía de intentar mediar dentro de la interna bonaerense entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, pero se había mostrado molesto con la postura de los dirigentes en los últimos días. “Son todos genios de la política y no pueden resolver este problema“, reclamó enfurecido. Además, acusó que un diputado allegado a Máximo Kirchner ”apretó” a un compañero de militancia suyo por el desdoblamiento de las elecciones en el distrito.

“Cristina, de alguna manera, avala que Facundo Tignanelli [presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados bonaerense, y quien responde a Máximo Kirchner] apriete a mi compañero [Federico Fagioli] y esa forma de hacer política. Entonces, si la Argentina es el país del apriete, nosotros no tenemos nada que perder porque no somos ricos, no tenemos carpetazos y toda la vida militamos con los más pobres”, expresó Grabois en Cenital.

En este marco, resolvió: “No voy a hablar más con ninguno. Ni con Tignanelli, Máximo Kirchner, Axel ni Cristina. Me tienen las pelotas llenas. Son todos genios de la política y no pueden resolver este problema. ¿Cómo es la historia? ¿Massa es el bueno y Axel el traidor? ¿Cristina, que te puso ahí [a Kicillof], es la mala?“.

Acto seguido, el referente de Patria Grande se dirigió hacia los votantes y les pidió que no se dejen manejar por el “maniqueísmo” del partido. “Esto o se une o se arregla o explota todo por los aires. Y si eso va a pasar, nosotros hicimos todo lo posible”, estalló.

“Nosotros no le vamos a picar el boleto al gobernador, pero votar una ley donde se le impone la fecha de elecciones es hacerlo. Es una destrucción de la autoridad y no estamos de acuerdo con eso. Y el gobernador no se anima a decir que quiere desdoblar, lo dice y no firma el decreto. Es una locura”, explicó y continuó: “Si quiere desdoblar y dice que es su facultad, que no nos tenga a todos colgados esperando a que el señor se decida a firmar el decreto. Estamos hace un mes en esta discusión totalmente desgastante, dañina y estúpida mientras la gente la está pasando mal”.

El daño que hace el gobierno nacional no es solo económico sino fundamentalmente espiritual e intelectual. Buscan lobotomizar a nuestro pueblo, oscurecer su corazón y nublar su mente. @CFKArgentina tiene 10 toneladas más de materia gris que todo el gabinete libertario junto. Sin… pic.twitter.com/ZoD0BOqF98 — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 1, 2025

LA NACION

