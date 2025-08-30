Kicillof arremetió contra los Milei y dijo sobre los nuevos audios adjudicados a Karina: “Tienen filtraciones”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este sábado a los supuestos audios que empezaron a conocerse el viernes y que serían más extensos, adjudicados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Dijo Kicillof que el Gobierno tiene “filtraciones” internas, tras la aparición de los nuevos recortes que pertenecerían a Karina Milei, quien parece dar indicaciones a los suyos en medio de una reunión. Por eso, el mandatario provincial negó que el kirchnerismo esté involucrado en la movida -como afirman en la Casa Rosada- y apuntó no solo contra la secretaria general, sino que también cuestionó la injerencia de la familia Menem en la administración libertaria.

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei en la Cámara de Diputados, el 4 de diciembre 2024 Enrique García Medina - LA NACION

El escándalo de los audios tomados de forma clandestina volvió al centro la escena en la última semana de la campaña electoral bonaerense, tras la publicación de las grabaciones del extitular del Andis, Diego Spagnuolo, que habla sobre supuestos retornos que recibirían tanto la hermana del Presidente como su principal asesor, Eduardo “Lule” Menem, de parte de las farmacéuticas, intermediados por la droguería Suizo Argentina, que provocó el inicio de una causa en la Justicia federal.

Después de que se filtrara una grabación en la que quien sería Karina Milei llama a “estar unidos” en medio de la interna libertaria, y de que el periodista Mauro Federico anunciara que tiene el extendido de la reunión, de 50 minutos, hubo un encuentro de urgencia por la noche en la Casa Rosada y el vocero presidencial, Manuel Adorni, emitió un comunicado en el que afirmó que si hubo espionaje a la hermana del Presidente, sería un “escándalo sin precedentes”.

En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei:



- Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada



La palabra de Kicillof

En tanto, esta mañana Kicillof dijo que el Gobierno tiene que “explicar lo que no puede explicar” y se desmarcó de los dichos de los funcionarios nacionales, de que “los kukas” los espían y que esto es una “megaoperación” en medio de la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la Provincia y del 26 de octubre a nivel nacional.

“Si fuera una operación, los audios serían falsos. Ya dijeron que son verdaderos”, comentó en Radio Con Vos Kicillof, convencido de que el tuit de Adorni confirma la veracidad de las grabaciones. “El problema es el contenido de los audios. Ahora aparece uno de Karina en una reunión privada donde dudo que haya kukas, sino sería muy dudoso lo de Karina, que es con k y no es kuka. Veo que tienen filtraciones“, sostuvo.

Sin embargo, marcó que “más allá de si son infiltrables o no” los funcionarios principales de la Casa Rosada, es un “mamarracho” lo que hacen con la gestión nacional.

“Terminaron diciendo que gobierna un Caputito [por Santiago Caputo], primo del otro Caputo, sobrino del Caputo grande, todo macrismo químicamente puro; después Karina Milei, la hermana, que nadie la votó a la hermana pero es ‘El Jefe’”, contrastó.

Kicillof está activo en la campaña de cara al 7 de septiembre. El viernes se mostró junto al ministro Gabriel Katopodis (cabeza de lista en la primera sección) y la vicegobernadora Verónica Magario (de la tercera) Nicolas Aboaf

Bajo esa postura, el mandatario bonaerense siguió con los dardos contra quienes están al frente del Ejecutivo. “Entre las estafas, el que lo votó a Milei se dio cuenta que la que manda es la hermana de Milei, que no tiene un currículum que muestre que esté preparada para esto. Ponele que es una espontánea también”, comentó sobre la secretaria general, licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), pero que se dedicaba a la repostería antes de ingresar a las filas públicas.

“Pero ahora vemos que a Karina Milei la gobierna Lule, el asesor principal de Eduardo Menem, el hermano principal de Carlitos Menem, ¡de Menem!“, exclamó el gobernador.

Entonces, en base a eso, acotó con ironía: "¿O sea que gobiernan los Menem? ¿Votaron a los Menem?“. Esto por la alta injerencia que tienen, sobre todo, ”Lule" Menem y su primo Martín, presidente de la Cámara de Diputados, en la secretaria general, que no solo se escuda en ellos para la diaria en la Casa Rosada, sino también que organizaron en tándem el armado partidario de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, para competir este año.

“Loco, ¡hay cinco Menem en el Gobierno! Estaban infiltrados o estaban camuflados; es una cosa muy rara lo que está ocurriendo. Yo llamo la atención: esto nos lleva a un destino calamitoso“, sentenció Kicillof.

De momento, “Lule” Menem hizo un descargo en su cuenta de X para desmentir el contenido de los audios de Spagnuolo, pero Karina Milei se mantiene en silencio desde que comenzaron las acusaciones en su contra. La hermana presidencial, no obstante, se muestra activa en medio de la campaña.

Esta semana estuvo en Lomas de Zamora junto a Javier Milei y en Corrientes con Martín Menem -dos jornadas en las que tuvo que irse evacuada por hechos de violencia-, a la vez que el viernes por la tarde -cuando ya habían difundido los primeros audios que serían suyos- recibió junto a Pilar Ramírez, titular del partido en la Ciudad, a jóvenes libertarios que tuvieron una disputa con estudiantes peronistas en la Facultad de Derecho de la UBA.