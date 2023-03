Kicillof ironizó sobre la decisión de Macri de no ser candidato: ”Renunció sin que nadie le pidiera que se quedara”

escuchar

En medio de la inauguración de un jardín de infantes en el partido bonaerense de Berisso, el gobernador Axel Kicillof deslizó un dardo a la decisión del expresidente Mauricio Macri de bajar su candidatura presidencial. En un discurso en el que apuntó contra los “adoradores del mercado” y ponderó el rol del Estado, el mandatario del Frente de Todos apeló a la ironía y lanzó, en cuanto a la medida del referente de Pro de declinar su postulación: “Renunció sin que nadie le pidiera que se quedara”.

Rodeado por sus colaboradores más estrechos y por Verónica Magario, su vice, Kicillof desembarcó en Berisso para abrir la nueva institución escolar y destacó que era la número 151 de su gestión. Sin embargo, marcó que desde hacía 29 años no se construía una escuela en esa zona del conurbano y fue en ese momento en que empezó con un descargo hacia los “adoradores del mercado”, que consideran que los problemas de la sociedad los produce el Estado, según planteó.

“El mercado tuvo tiempo, tuvo 29 años para hacer una nueva escuela en Berisso. Así que a esa famosa mano invisible... Les voy a decir a los creyentes en esta religión del mercado que es tan invisible que estoy convencido de que no existe. No existe esa mano invisible del mercado porque la verdad es que es cierto que la libre empresa, la inversión privada, funcionan muy bien; pero aparece ahí y no es para nada invisible, se la ve bastante bien cuando hay rentabilidad, cuando hay ganancia, cuando hay lucro, cuando hay oportunidad de hacer un negocio”, dijo Kicillof.

Aclaró, en lo inmediato, que “está muy bien que así sea” porque “así funciona el mundo”, pero planteó: “Si esta escuela la hace un privado, quiere cobrar una cuota. Y probablemente las familias que están aquí no tengan la posibilidad de afrontarla. No sé qué dicen, qué piensan los adoradores del mercado, porque a veces no hay ni tiempo para preguntarles de tanta propaganda a favor que tienen. Qué piensan que deberíamos hacer con todos los que se quedan afuera de estos espacios de rentabilidad”.

Después habló también de los barrios privados y dijo que allí está hasta la posibilidad de tener escuelas propias. “Uno mira la cuota y se llevaría no el salario de un trabajador que recibe el ingreso medio, sino mucho más. Y no lo vengo a criticar, digo que está muy bien, pero qué queda para los demás. Quiero anoticiarlos a los sacerdotes del mercado que los demás son la enorme mayoría de nuestro país y la provincia”, insistió.

Entonces, señaló que los “adoradores del mercado” son los que “tienen la billetera llena y se pueden pagar todo”, como viajes al exterior y vacaciones, y fue en ese momento en que involucró a Macri en su relato. “A veces ni siquiera lo hicieron ellos. Veía al que renunció ahora. Al que renunció... Renunció sin que nadie le pidiera que se quedara, pero fue y renunció. Bueno, es un gesto no de grandeza, tal vez de realidad”, deslizó el gobernador, que de esta manera justificó la medida tomada por el expresidente en una supuesta falta de competitividad en las urnas.

“Lo que me importa ahí es que hay algunos que heredan, reciben y tienen. Uno no debe tener ningún tipo de envidia, ni malos sentimientos, solamente registrar la realidad. Entonces ni siquiera tiene [plata] porque la hizo, sino porque la heredó y por las condiciones en que le tocó nacer. La gran mayoría de nuestro pueblo no está en esa situación”, enfatizó Kicillof.

Bajo esa postura, pidió que el mercado “haga lo que tenga que hacer”, pero si antes “cumple normas y paga los impuestos”, y ahondó en cuanto a la meritocracia. “Ojo al piojo porque si el Estado les provee [a los bonaerenses] el jardín, la primaria, la secundaria y después les ofrece gratuitamente la universidad, ojo al piojo porque ahí sí van a tener igualdad de oportunidades para poder competir y vamos a ver el mérito de cada uno en base al esfuerzo de cada uno. Y está muy bien que eso se premie. Pero primero la igualdad, primero los derechos; después recién la competencia y el mérito”.

